«Я уеду из России, но не из-за расизма»: Чернокожий дзержинец, перенесший инсульт после нападения скинхедов, стал дантистом

Читая новости о массовых акциях протеста против расизма в Штатах, нам кажется, что это где-то там, за бугром, что нас это не касается никоим образом. Но реальность такова, что люди с черной кожей подвергаются гонениям и в России, чаще в глубинке. Об одном таком случае «Комсомолка» узнала совсем недавно и поскорее связалась с героем, ход жизни которого изменился после стычки с местными скинхедами.

«Часто маленькие дети жестокие»

Пару недель назад Уиллиану Фернандешу из Дзержинска стукнуло 27 лет. Человек он взрослый, рассудительный и к вопросам о расовой дискриминации относится довольно спокойно, а свое пребывание в России называет комфортным. Но так было не всегда. В детстве ему приходилось, мягко говоря, несладко: поначалу в 22-й школе с французским уклоном над маленьким чернокожим мальчонкой подтрунивали все кому не лень.

- Дети. Что с них взять? - отмахивается теперь молодой человек. - Их-то поведение я списываю на возраст, потому что очень часто маленькие дети не понимают, что творят, и в какой-то мере жестокие.

Однако со временем ребята нашли общий язык, равно как и с окружающими вне школы. Многие из тех знакомых в последствии стали ему верными друзьями (благодаря одному из них, кстати, он переехал в Санкт-Петербург). Наверное, поэтому Уиллиан искренне считает свои детство и юность счастливыми. А ведь будучи подростком, ему пришлось пережить жестокое нападение.

Напали подло, со спины

Октябрьским утром 2009 года дзержинец, которому было всего шестнадцать, брел в школу, находящуюся в самом центре промышленного городка. Его мысли были заняты предстоящей контрольной, и он даже не подозревал, что в тот день блеснуть знаниями так и не удастся.

- Толпа каких-то ребят напала ни с того ни с сего. То есть я просто шел по улице, а они раз - и навалились. Я получил пару ножевых ударов в шею и спину. Чудом добрался до соседнего дома и уже там обратился за помощью, - вспоминает собеседник «Комсомолки». - Что было дальше, не помню. Очнулся я уже в реанимации. Эти… ребята повредили мне сонную артерию, из-за чего случился ишемический инсульт.

Последствия были типичными для «инсультника»: нарушение речи, психическое расстройство, пробелы в памяти. Но молодой человек уверяет: даже после того нападения жизнь его не стала несчастливой. Да, конечно, полугодовая депрессия не принесла ему ничего хорошего, да и проблемы со здоровьем напоминают о себе до сих пор. Но самым большим огорчением для молодого человека стало переживание матери и других родственников - как же подросток выкарабкается?

На ноги Уилли, конечно, поставили, причем не без помощи тех самых одноклассников (сплоченный класс организовал сбор средств на реабилитацию товарища). А его обидчиков в итоге упекли за решетку: оказалось, что группа скинхедов неоднократно замечалась в подобных расправах, и нападение на Фернандеша поставило точку в их преступной деятельности.

«Просили сфотографироваться, будто я зверушка»

Вообще Уиллиан Фернандеш - сын русской и чернокожего из Анголы - не из робких. Это в детстве за него вступалась мама, но только в том случае, если чужие переходили черту. Причем на безобидные косые взгляды рьяная защитница учила его вовсе не реагировать: «Плюнь и разотри!» А в юношестве Уилли мог и сам навалять своим обидчикам (но не в случае с вооруженным нападением со спины).

- Кстати, больше всего агрессию проявляли дети и подростки. А взрослые в целом вели себя адекватно по отношению ко мне. Но если учесть, что Дзержинск город маленький, этакая дерёвня, то даже некоторые взрослые позволяли себе лишнее. Например, были нелепые просьбы сфотографироваться с ними, будто я неведомая зверушка, - поделился молодой человек.

Сейчас такого уже, конечно, нет. Уиллиан, который наведывается в родной городок примерно раз в полгода, чтобы повидать семью и друзей, уверяет, что с годами в Дзержинске стало спокойнее и комфортнее. По крайней мере в драку никто не лезет, да и с фото на память не пристают. И все же после окончания медицинской академии в Нижнем Новгороде молодой человек решил перебраться в город побольше - в Санкт-Петербург. Там он устроился врачом-куратором в страховую компанию.

«Я до сих пор невнятный из-за травмы»

Дзержинец вспоминает, что поначалу не мог привыкнуть к тому, что в северной столице никто на него не оборачивается и пальцем не тычет, как на малой родине. Там парень чернокожий чувствует себя в полной безопасности.

- Как вам объяснить… Понимаете, в Санкт-Петербурге абсолютно другие люди. И я говорю не про толерантность, а скорее про интеллект и чувство такта. Да, наверное, в итоге я уеду из России годиков этак через пять - либо в Европу, либо в Штаты (второе гораздо сложнее, но я все же рискну). Но это далеко не из-за расизма, как вы могли подумать, нет. А в целом из-за ситуации у нас в стране, да простят меня патриоты, - улыбнулся собеседник «Комсомолки».

На вопрос, как сложилась бы его жизнь без зверского нападения скинхедов, молодой человек призадумался и выдал: «Для начала у меня не было бы проблем со здоровьем. Потому что на фоне того ранения у меня случилось нарушение мозгового кровообращения. Только представьте: ишемический инсульт в шестнадцать лет!» И снова нахлынули воспоминания. В голове - картинка за картинкой: как проходила реабилитация, как несчастная мать ночами рыдала в подушку (отец-то вернулся к себе на родину)…

- Я ведь до сих пор моментами невнятный. Все из-за той травмы. А в целом все уже забылось, - уверяет дзержинец. - Я живу сегодняшним и завтрашним днями. Стараюсь даже не задумываться о том, что было тогда. У меня еще вся жизнь впереди, и я в ней многого должен добиться!

Мы общались с Уилли накануне его дня рождения, и без вопроса «О чем мечтаешь больше всего?» не обошлось. Услышав его, парень призадумался.

- Честно, даже не знаю. Наверное, чтобы люди, которые окружают меня, были счастливы. О мире во всем мире даже не мечтаю, потому что это нечто несбыточное, - выдохнул Уиллиан Фернандеш.