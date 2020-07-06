«Град и шквалистый ветер»: Ураган срывал крыши домов в Нижегородской области

Все минувшие выходные синоптики делали неутешительные прогнозы – ожидаются грозы, ливни и шквалистый ветер. Кое-где непогода на самом деле наделала немало бед. Снимками разгула стихии нижегородцы поделились в социальных сетях.

Без крыш остались 13 домов. ФОТО: Нижний Новгород. Без цензуры"

- В городском округе Перевозский и поселке Ичалки поступили сообщения о раскрытии кровли, - сообщили в группе «Нижний Новгород. Без цензуры». – Повреждены кровли 13 жилых домов и одного детского сада.

Нижегородцы делятся снимками последствий стихии. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"

В эти выходные шквалистый ветер пронесся сразу по нескольким районам Нижегородской области. Под удар стихии попали Саров и Перевозский район. А в это же время в Семенове выпал довольно крупный град.

- Семеновский район вчера около 18 часов, - прокомментировал фотографии града Александр Александров. – Еле успел прикрыть стекла машины.

В Семеновском районе прошел град. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры".

Кстати, расслабляться нижегородцам пока не стоит. В ближайшие дни в регионе ожидаются новые сюрпризы погоды. В дневные часы столбики термометров будут подниматься до +36 градусов. При этом местами возможны ливни и грозы.

Ураган в Нижегородской области.Видео: "Нижний Новгород. Без цензуры"

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