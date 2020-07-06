Россельхозбанк предлагает нижегородцам потребительский кредит по привлекательно низкой ставке

В 2020 году Россельхозбанк отмечает свой 20-летний юбилей. И в честь этого праздника предлагает своим клиентам оформить потребительский кредит по рекордно низкой ставке. Такого в истории банка еще не было!

Акция «Кредит Юбилейный» по потребительским кредитам без залога и поручительств запущена специально к Дню рождения Россельхозбанка. Так, теперь нижегородцы могут воспользоваться уникальным предложением и оформить кредит по ставке от 6.9% годовых.

Какие возможности дает «Кредит Юбилейный»?

Получить новый кредит на сумму до пяти миллионов рублей и оценить плюсы кредитования на срок до семи лет

Рефинансировать кредиты из других банков на общую сумму до трех миллионов рублей на срок до семи лет (независимо от целей кредитов и наличия обеспечения). При этом вы можете объединить многочисленные платежи в один комфортный, а также получить дополнительную сумму наличными и потратить ее на личные нужды.

Заявку можно подать без посещения офисов Банка: на официальном сайте Банка в Интернете, через Интернет-Банк или Мобильный банк клиента.

Подробную информацию об условиях кредитных продуктов РСХБ можно получить с помощью систем дистанционного банковского обслуживания: Контакт-центр 8-800-100-0-100, «Голосовой помощник» и на официальном сайте www.rshb.ru

Какими бы ни были планы, осуществите их со специальным предложением «Кредит Юбилейный».

СПРАВКА КП

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

* Потребительские кредиты предоставляются без обеспечения на любые цели**, в том числе на цели рефинансирования действующих кредитов, полученных в сторонних банках/АО «Россельхозбанк», гражданам РФ в возрасте до 65 лет (по кредитам на цели рефинансирования до 75 лет) включительно на момент возврата кредита. Кредитование осуществляется в рублях Российской Федерации на срок до 5 лет включительно (для физических лиц, получающих заработную плату на счет в АО «Россельхозбанк», «надежных» клиентов АО «Россельхозбанк», работников бюджетных организаций – на срок до 7 лет включительно). Сумма кредита – от 30 тыс. рублей до 3 млн рублей включительно (по кредитам для физических лиц, получающих заработную плату на счет в АО «Россельхозбанк», «надежных» клиентов АО «Россельхозбанк», за исключением целей рефинансирования, – до 5 млн рублей включительно).

*Процентная ставка 6,9% годовых применяется по продуктам «Кредит потребительский без обеспечения» и «Потребительский кредит на рефинансирование» (при рефинансировании кредитов сторонних банков) в рамках специального предложения «Кредит Юбилейный» (действует до 01.08.2020), при предоставлении кредита на срок свыше 12 месяцев клиентам АО «Россельхозбанк» с положительной кредитной историей (физическим лицам, получающим заработную плату на счет в АО «Россельхозбанк», и «надежным» клиентам АО «Россельхозбанк») и при условии оформления ими договора личного страхования жизни, здоровья и потери работы. При отказе от личного страхования применяется надбавка +5,5%.

Более подробную информацию о размере процентных ставок и об офисах, на которые распространяется действие условий предоставления кредита на срок свыше 5 лет, уточняйте в офисах АО «Россельхозбанк».

** Не запрещенные законодательством Российской Федерации.

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