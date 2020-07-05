2020-07-05T20:15:22+03:00
Звезды

«Напоминает операционную»: Ирина Пегова навестила родную школу в Выксе

По словам актрисы, они были в ней первыми учениками
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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«Напоминает операционную»: Ирина Пегова навестила родную школу в Выксе.«Напоминает операционную»: Ирина Пегова навестила родную школу в Выксе.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Известная актриса Ирина Пегова всегда весьма трогательно рассказывает о своем детстве и родном городе Выкса. Вот и на этот раз она заставила своих подписчиков прослезиться – спустя много лет после окончания актриса посетила родную школу.

- Сходила первого числа в свою родную школу номер 9 имени Чкалова, - рассказала актриса на своей странице в Инстаграм. - Провожала маму в пункт голосования. Школе 32 года. Мы ее, можно так сказать, первопроходцы. Зашли в ее стены первыми учениками. После 3 «Е» класса из школы номер 6 нас перевели в 5 «в», в новенькую голубенькую школу в новом микрорайоне Жуковского, построенном на болоте. Она лучшая! И нам досталась лучшая классная руководительница Емельянова Татьяна Викторовна! Мы у неё тоже были первыми! Классное время было, и есть, и будет.

Все поклонники актрисы оценили ее искренность и тут же принялись вспоминать свои школьные годы. По их мнению, все учителя и работники выксунской школы должны гордиться такой выпускницей.

- Школа должна вами гордиться! За то, что вырастила вас звездой, заслуженной артисткой РФ, которой мы сейчас восхищаемся, гордимся и любим, - отметила _love_pegovairina.

- Хорошая школа, раз таких умниц выпускает, - согласилась gorbacheva4322.

А вот что удивило поклонников актрисы, так это обилие белых халатов. Судя по фотографиям, здание действительно больше напоминает не школу, а больницу.

pegovairinapegovairina
Сходила 1 числа в свою родную школу номер 9 имени Чкалова
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- Очень напоминает операционную, - прокомментировала solovevagalka. - Ох, и время сейчас нами переживаемое...

- Ну, с халатами-то они перестарались, - уверен barsikardashov.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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