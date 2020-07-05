2020-07-05T18:33:45+03:00
Происшествия

Страшная авария в Выксе: Один человек погиб и четверо пострадали

Как оказалось, один из водителей в момент аварии был пьян [фото]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Страшная авария в Выксе: Один человек погиб и четверо пострадали. ФОТО: "Регион-52"Страшная авария в Выксе: Один человек погиб и четверо пострадали. ФОТО: "Регион-52"
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Страшная авария произошла ночью 5 июля в городе Выкса – там в половине третьего ночи столкнулись автомобили «Форд Мондео» и «Форд Фокус». Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

Как оказалось, один из водителей в момент аварии был пьян. ФОТО: "Регион-52"

Как оказалось, один из водителей в момент аварии был пьян. ФОТО: "Регион-52"

- По предварительной информации, водитель автомобиля «Форд Мондео», двигаясь по улице Красных зорь, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, - говорится в сообщении. – Там он столкнулся с автомобилем «Форд Фокус». В результате аварии пассажир автомобиля «Форд Фокус» скончался на месте от полученных ранений. Еще четыре человека пострадали, в том числе водитель и пассажир автомобиля «Форд Фокус», а также пассажир «Форд Мондео». Сейчас все они доставлены в больницу.

Сейчас все пострадавшие доставлены в больницу. ФОТО: "Регион-52"

Сейчас все пострадавшие доставлены в больницу. ФОТО: "Регион-52"

В настоящее время обстоятельства и причины аварии выясняются. Однако водителя «Форд Мондео» уже составлен протокол об административном правонарушении по статье «Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения».

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» будет следить за развитием событий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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