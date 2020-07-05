Внуки «каспийского монстра»: Экранопланы нового поколения разработали в Нижегородской области

В Нижегородской области идет разработка уникального транспортного средства, сочетающего в себе лучшие свойства корабля и самолета. Экраноплан нового поколения будет передвигаться с помощью экранного эффекта на высоте около трех тысяч метров. При этом он будет развивать скорость почти 500 километров в час.

Напомним, первый экраноплан в мире был разработан еще в 80-х годах прошлого века. Тогда авторами разработки стали представители нижегородской конструкторской школы Ростислава Алексеева

- Несколько десятилетий назад разработка нижегородских конструкторов поразила весь мир, - напомнил заместитель губернатора Нижегородской области Евгений Люлин. – За рубежом новое транспортное средство окрестили «Каспийским монстром». В результате было построено несколько таких судов, среди которых ракетный экраноплан «Лунь» и три десантных экраноплана «Орленок». Однако в 90-е годы из-за недостатка финансирования проект забросили. Сейчас у нас есть возможность восстановить историческую справедливость и возродить производство экранопланов в Нижнем Новгороде.

Эти экранопланы способны перевозить на борту до ста человек. ФОТО: предоставлено ОАО ЦКБ по СПК имени Р. Е. Алексеева

В настоящее время на ЦКБ имени Алексеева разрабатывается несколько моделей экранопланов. Один из них предназначен для пассажирских перевозок и нужд МЧС. Морской экраноплан «Чайка-2» сможет выходить на необорудованный берег и перевозить на борту до ста человек.

- Благодаря уникальному строению крыльев экраноплан будет способен совершать стабильные перелеты на недосягаемой для экранопланов первого поколения высоте в 3000 метров, а также уметь садиться и на аэродром, и на воду, - рассказывал ранее «Комсомолке» заместитель генерального директора ЦКБ Сергей Королев..

Еще одна новая модель экраноплана «Ракета-3» предназначена для речных перевозок. Он способен круглый год перевозить на борту до 40 пассажиров.

- Данная модель будет востребована в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, - полагает Евгений Люлин. – К сожалению, там слабо развита сеть автомобильных дорог, а период навигации водного транспорта очень короткий из-за суровых погодных условий.

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