АПЗ внес существенный вклад в появление в Нижнем Новгороде памятника «Горьковчанам – доблестным труженикам тыла»

Арзамасский приборостроительный завод внес существенный вклад в появление в Нижнем Новгороде памятника «Горьковчанам – доблестным труженикам тыла». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Напомним, памятник открылся в Нижегородском кремле 2 июля 2020 года. В этот же день областному центру было присвоено долгожданное звание «Город трудовой доблести».

Отметим, что нижегородцы активно поддержали инициативу. 846 616 человек проголосовали за присвоение этого почетного звания и на сайте «ЗаНижний.рф» и через подписные листы. В их числе и более 2000 приборостроителей.

Скульптура, автором которой является Алексей Щитов, очень символична: пожилой мужчина, женщина и подросток олицетворяют тех, кто в годы войны своим трудом приближал Победу. Памятник органично вписался в ансамбль мемориала «Горьковчане – фронту».

В числе гостей на торжественной церемонии открытия присутствовал председатель Совета директоров АО «АПЗ», депутат Законодательного собрания Нижегородской области Олег Лавричев.

– Город Горький в годы войны поставлял фронту до трети всех видов вооружений: танки, самолёты, артиллерийские орудия, минометы, автомобили, снаряды, связное оборудование, – отметил Олег Вениаминович. – Выпускали во фронтовом режиме, работая по 12-16 в сутки, а иногда и под бомбежками. Женщины, старики и дети ковали Победу здесь, в тылу, ведь около 800 тысяч горьковских мужчин ушли на фронт.

Губернатор области Глеб Никитин выразил благодарность всем нижегородским предприятиям, которые приняли участие в создании этого памятника.