Новая установка для проверки изоляции жгутов поступила на АПЗ

Новая пробойная установка для проверки изоляции технологических жгутов поступила на участок технологического оборудования ОГК СП Арзамасского приборостроительного завода. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Прежнее оборудование уже устарело и уже не подлежало восстановлению. Из-за этого изделия приходилось проверять в других подразделениях предприятия. Поэтому сотрудники УТО сами подобрали новое оборудование, и вот установка GPT-79901, соответствующая всем необходимым требованиям, поступила на участок.

– Установка предназначена для проверки изоляции жгутов на пробой переменным напряжением частотой 50/60 Гц, – рассказал начальник УТО ОГК СП Эдуард Гусев. – Она имеет широкие функциональные возможности. Теперь регулировщик сам может установить нужное напряжение и время выдержки изделия на проверке. Результаты тестирования представляются в виде графиков на дисплее. Кроме того, оборудование можно подключить к компьютеру, чтобы сохранить данные – его память рассчитана на 100 ячеек.