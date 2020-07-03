2020-07-03T16:56:10+03:00
Общество

Новая установка для проверки изоляции жгутов поступила на АПЗ

Оборудование имеет широкие функциональные возможности
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Новая установка для проверки изоляции жгутов поступила на АПЗНовая установка для проверки изоляции жгутов поступила на АПЗФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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Новая пробойная установка для проверки изоляции технологических жгутов поступила на участок технологического оборудования ОГК СП Арзамасского приборостроительного завода. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Прежнее оборудование уже устарело и уже не подлежало восстановлению. Из-за этого изделия приходилось проверять в других подразделениях предприятия. Поэтому сотрудники УТО сами подобрали новое оборудование, и вот установка GPT-79901, соответствующая всем необходимым требованиям, поступила на участок.

– Установка предназначена для проверки изоляции жгутов на пробой переменным напряжением частотой 50/60 Гц, – рассказал начальник УТО ОГК СП Эдуард Гусев. – Она имеет широкие функциональные возможности. Теперь регулировщик сам может установить нужное напряжение и время выдержки изделия на проверке. Результаты тестирования представляются в виде графиков на дисплее. Кроме того, оборудование можно подключить к компьютеру, чтобы сохранить данные – его память рассчитана на 100 ячеек.

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