2020-07-03T16:45:32+03:00
Общество

Изготовитель печатных плат АПЗ Любовь Лебедева стала одной из лучших на предприятии

Через руки работницы каждую смену проходят сотни изделий
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Изготовитель печатных плат АПЗ Любовь Лебедева стала одной из лучших на предприятииИзготовитель печатных плат АПЗ Любовь Лебедева стала одной из лучших на предприятииФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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В мае 2020 года одной из лучших по качеству в АО «Арзамасский приборостроительный завод имени Пландина» стала изготовитель печатных плат в цехе №19 Любовь Лебедева. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Любовь Лебедева трудится на заводе уже почти 41 год. Сначала она несколько лет работала сборщиком в цехе №42, затем перевелась в цех №19. Сейчас в ее обязанности входит окончательная промывка платы после всех операций, просушивание изделия, проверка на паяемость, отмывка в камере влаги, упаковка и отправка в ПРБ. На сборку изделия поступают, как здесь говорят, без единого отпечатка пальца.

– Работа у меня ответственная, – отмечает Любовь Лебедева, – от моего труда зависит, насколько чистой плата уйдет на сборку и как она будет функционировать в готовом изделии.

За каждую смену через руки работницы проходят сотни изделий всевозможных конфигураций и размеров – и большие, и маленькие, и круглые, и квадратные, и прямоугольные. Технический процесс обработки занимает до 3,5 часов, а в каждой партии бывает от 18 до 190 плат. В коллективе Любовь Лебедеву называют «хозяйкой промывки».

– Я очень рада, что когда-то пришла в этот цех, – признается Любовь Лебедева. – Мы все здесь очень дружные. Даже в отпуске я скучаю по девочкам. Поэтому, наверное, рабочий день для меня проходит незаметно. А чтобы настроение было хорошее, всегда что-то напеваю!

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