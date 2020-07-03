Специальные контейнеры закупили на АПЗ для транспортировки изделий

Специальные контейнеры закупили для транспортировки одного из изделий, выпускаемых на Арзамасском приборостроительном заводе. Их покупка стала вынужденной мерой – дело в том, что корпус сложной конфигурации раньше передавался из цеха в цех в обычных полиэтиленовых пакетах или несоразмерных ящиках. В результате во время транспортировки изделие нередко приходило на сборку уже поврежденным – с царапинами, сколами и повреждениями лакокрасочного покрытия. Это вызывало дополнительные затраты на исправление дефектов.

Поэтому специалисты КБ сборочной и испытательной оснастки СГТ разработали конструкторскую документацию и 3D-модель тары. Потом в одной из нижегородских фирм изготовили пробный вариант контейнера. А затем его доработали под необходимый конструктив с учетом размеров, конфигурации корпуса и замечаний цехов.

– Тара изготовлена из пластика методом вакуумной формовки. Это недорогой современный способ получения подобных изделий, – рассказал директор по производству Алексей Телегин.

Первая партия контейнеров в количестве 30 штук уже поступила в цех №64, где ведется механическая обработка корпусов. Дефекты, которые возникали ранее, исчезли. К тому же, как оказалось, тара не только хорошо защищает от повреждений, но и удобна при транспортировке, а при хранении требует меньше места.

Сейчас рассматриваются варианты изготовления еще нескольких моделей контейнеров для других изделий, выпускаемых на АПЗ. Учитывая невысокую стоимость установки вакуумного формования, решается вопрос об экономической целесообразности ее закупки с целью налаживания выпуска технологической тары для заводских нужд.