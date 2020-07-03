2020-07-03T16:11:37+03:00
Общество

«Увезли к Малахову»: нижегородская пенсионерка пожаловалась, что ее брата похитили журналисты

Женщина даже обратилась в полицию, чтобы отыскать родственника
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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«Увезли к Малахову»: нижегородская пенсионерка пожаловалась, что ее брата похитили журналисты«Увезли к Малахову»: нижегородская пенсионерка пожаловалась, что ее брата похитили журналистыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жительница Нижнего Новгорода обратилась в полицию с просьбой найти ее брата, якобы похищенного журналистами. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» рассказал источник в правоохранительных органах.

По словам Елизаветы Ковровой (имя и фамилия изменены – прим. авт.), 26 июня 2020 года журналисты передачи «Прямой эфир с Андреем Малаховым» увезли ее 68-летнего брата, проживающего в Вачском районе Нижегородской области, в Москву, и с тех пор мужчина не выходил с ней на связь.

Но, как выяснилось в ходе проведенных мероприятий, мужчина согласился на поездку в Москву совершенно добровольно. Полицейским удалось пообщаться и с самим «похищенным». Мужчина пояснил, что действительно находится в Москве, но никаких противоправных действий в его адрес не совершалось, на съемки телепрограммы он уехал добровольно без всякого принуждения и после съемок вернется домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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