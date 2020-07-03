«Закормила до смерти»: нижегородка не заметила гибели трехмесячного сына

Жуткая трагедия произошла в конце июня в одном из сел Павловского района Нижегородской области – мать в буквальном смысле до смерти закормила своего крохотного сынишку. Малышу было всего три месяца. Произошедшее стало для всех шоком – семья считалась благополучной.

- Компрометирующими материалами на данную семью не располагали, жалоб со стороны соседей не поступало. Врач осуществлял патронаж и посещение данной семьи, асоциального поведения выявлено не было, - рассказал «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» источник в правоохранительных органах. Правда, как впоследствии выяснилось, на момент гибели малыша оба его родителя уже два дня злоупотребляли спиртным…

По словам матери ребенка Валентины Кармановой (имя и фамилия изменены – прим.авт.), около трех часов ночи ее сын проснулся, она покормила его детской смесью, и он уснул у нее на руках, после чего она положила его в кроватку. Около пяти часов утра Валентину разбудил ее гражданский супруг и сказал, что у малыша течет кровь из ушей.

- Я ему уши вытерла влажными салфетками и снова уложила спать, - пояснила сотрудникам правоохранительных органов Валентина.

После этого женщина не подходила к сыну почти до двух часов дня. А когда наконец подошла, обнаружила, что малыш уже не дышит. Валентина вызвала скорую помощь, но врачам оставалось лишь констатировать смерть младенца.

- Предварительная причина смерти – аспирация пищевыми массами. Попросту говоря, ребенок захлебнулся, - заявили медики.