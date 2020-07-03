«Услышал, как кто-то в темноте кричит мое имя»: 14-летний подросток почти сутки блуждал с собакой по лесу

- Помогите, пропал ребенок 14 лет. Заблудился в лесу, - плакали в трубку родители подростка из Лысковского района Нижегородской области, звоня в службу спасения. – Не можем найти его с самого утра.

Как оказалось, ранним утром мальчишка с дедушкой и собакой приехал на ближайшее озеро порыбачить. Но за подростком глаз да глаз. Пока пенсионер удил рыбу, внук решил прогуляться по лесу и набрать грибов. Благо до него было рукой подать. Следом за ним увязалась и собака. Вот только когда дед хватился подростка, его уже и след простыл.

- Дедушка пробовал покричать внука, но в ответ тишина, - рассказала на своей странице в социальной сети волонтер поисково-спасательной группы «Рысь» Марина Мокеева. – Он, конечно, бросился в лес, но найти его самостоятельно не смог.

Узнав об исчезновении сына, к озеру примчалась перепуганная мать. Вскоре стало понятно, что сами они найти ребенка не смогут. Поэтому они позвонили в службу спасения «112». Вскоре на место подъехали спасатели МЧС, полиция, следственные органы и кинолог. Через некоторое время подключились и поисковые отряды добровольцев.

- Мы приехали туда около шести вечера и сразу же принялись осматривать лесные дороги, - вспоминает Марина. – Вскоре мы увидели следы человека и рядом следы собаки. Вот только следы эти вели в обе стороны.

На всякий случай поисковики решили отработать оба направления. Первый след вел к соседнему озеру, вот только ребенка там не было. Стоя на берегу, спасатели кричали его по имени, но в ответ раздался только собачий лай.

- Конечно, это могла лаять собака в соседней деревне, но мы все равно отметили это место на карте – вдруг это отозвалась та самая собака, - рассказывает Марина. – После этого мы продолжили идти по следам уже в другом направлении. Но, к сожалению, след обрывался посреди хвойного леса.

После этого спасатели отработали еще несколько возможных направлений – ближайшие просеки, поляны. Но все тщетно. Все это время перепуганная мать подростка не находила себе места. Судите сами, на улице уже темно, кругом глухой лес. Со слезами на глазах она упросила волонтеров взять ее с собой на отработку очередного направления.

- Честно говоря, мне не давал покоя собачий лай, который мы услышали на берегу, - признается Марина. – Вдруг это та самая собака? Поэтому мы решили вернуться на то место, где видели отчетливые следы и отработать противоположную просеку. Поначалу на дороге ничего нельзя было разглядеть – кругом кустики земляки, заросшая травой дорога. Мы все время звали его по имени, но ответа не было. Казалось, там его уже точно нет, как вдруг мы увидели знакомые следы.

Стало понятно, что ребенок свернул в этом направлении. Волонтеры продолжили идти по следам и вновь вышли к озеру. Здесь в глине были отчетливо видны следы и ребенка, и собаки.

- Мы снова принялись кричать и звать его по имени: один раз, второй, третий, - рассказывает Марина Мокеева. – Наконец, в четвертый раз кричу изо всех сил. И, представляете, чудо – из ближайших кустов доносится голос «Я тут» и лай собаки. Мать, конечно, сразу узнала голос своего сына и бросилась к нему.

Уже через несколько минут счастливая мать прижимала к груди своего сына, а рядом виляла хвостом пушистая защитница. Когда спасатели принялись расспрашивать его, почему он так долго не отзывался, оказалось, что он попросту уснул.

- Я услышал голос, открыл глаза - вокруг темно,- вспоминает подросток. - Я подумал, что мне приснилось. А потом снова слышу, как кто-то в темноте кричит моё имя. Ну, я и крикнул в ответ.

К счастью сейчас подросток уже в безопасности и ему ничего не угрожает. Обошлась лесная вылазка без последствий и для собаки – она ни шаг не отходила от своего хозяина и верно его охраняла.

14-летний подросток почти сутки проблуждал с собакой по лесу и там уснул.

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