2020-06-29T21:25:01+03:00
Общество

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 30 июня 2020 года: известная балерина нарушает карантин, губернатор комментирует дистанционное обучение

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Нижнем Новгороде на 30 июня
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
За сутки диагноз подтвердился у 218 нижегородцевЗа сутки диагноз подтвердился у 218 нижегородцевФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Коронавирусную инфекцию подхватили еще 218 жителей Нижегородской области, таким образом, число зараженных этим опасным заболеванием выросло до 17278 человек. За сутки диагноз подтвердился у 218 нижегородцев. Число умерших выросло до 229 человек; выздоровевших - до 10714 человек.

Число умерших выросло до 229 человек. Фото "ЯНДЕКС"

Число умерших выросло до 229 человек. Фото "ЯНДЕКС"

Знаменитая балерина Анастасия Волочкова наделала шуму, проникнув на территорию села Дивеево, которое закрыто на карантин по коронавирусу. Нижегородцев возмутило поведение артистки, поскольку некоторые второй месяц не могут навестить в Дивееве своих родственников - въезд туда запрещен. Свое возмущение жители области массово транслировали в инстаграм-аккаунте губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Кроме того, глава региона также в инстаграме прокомментировал информацию о продолжении дистанционного обучения в школах с 1 сентября. По словам губернатора, новый учебный год планируется начать в привычном режиме.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Нижнем Новгороде 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Стала примером самоотверженности: именем умершей девушки-волонтера назовут медицинский колледж
19-летняя Светлана Анурьева из Ульяновска умирала от рака, но до последнего помогала другим. Девушку посмертно наградил Владимир Путин, а ее имя получит колледж, в котором она училась
Новости 24
Александр Орлов: «Принять участие в голосовании – гражданский долг каждого жителя страны»
Глеб Никитин прокомментировал дистанционное обучение в школах с 1 сентября
Нижегородские архитекторы представили эскиз нового торгового павильона на Ярмарке
Сергей Анисимов: «Такого всенародного голосования в истории страны еще не было»
Галина Клочкова: «Участие в жизни страны – это показатель внутренней состоятельности»
Проверку соблюдения графика вывоза мусора проверили на Бору
Андрей Вовк: «Голосование по поправкам в Конституцию останется в истории»
Нижегородская волейбольная команда «Спарта» выступит в Суперлиге
Строительство очистных сооружений завершилось в Городецком районе
Более миллиона нижегородцев приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ
Иностранные эксперты оценили голосование по поправкам в Нижегородской области
Роман Танчук: «Дистанционное голосование — показатель высочайшего доверия к региону»
Нижегородских бабушек и дедушек приглашают на кастинг телеведущих
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 29 июня 2020 года: В Сормове количество заболевших приближается к тысяче
Александр Цапин: «Голосуем всей семьей, каждый – в удобном для него формате»
Из-за коронавируса в Нижегородской области умерли 229 человек
27-летняя нижегородка до смерти избила подругу за воровство
Более 385 тысяч нижегородцев уже прошли тестирование на коронавирус
Александр Силеенков: «Я уверен, что мои ровесники – граждане «серебряного возраста» - примут самое активное участие в голосовании по Конституции»
Нижегородская областная фармация снабдила избирательные участки средствами индивидуальной защиты
Глеб Никитин заявил о скором открытии бассейнов для спортсменов
Фейк о голосовании в Дзержинске обнаружен в соцсетях
«Валдай 45Р» открыл навигацию в 2020 году
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 28 июня 2020 года: в Автозаводском районе количество заболевших приближается к отметке в 2000 человек
Более 380 тысяч нижегородцев сдали тесты на коронавирус
Андрей Буланов: «Для людей с инвалидностью созданы все условия для участия в голосовании по Конституции»
Губернатор Нижегородской области опубликовал свои фотографии в молодости
Здание Нижегородского Дома бракосочетания будет отреставрировано в этом году
Около 1,7 млн рублей получила детская музыкальная школа в Уренском районе