Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 30 июня 2020 года: известная балерина нарушает карантин, губернатор комментирует дистанционное обучение

Коронавирусную инфекцию подхватили еще 218 жителей Нижегородской области, таким образом, число зараженных этим опасным заболеванием выросло до 17278 человек. За сутки диагноз подтвердился у 218 нижегородцев. Число умерших выросло до 229 человек; выздоровевших - до 10714 человек.

Число умерших выросло до 229 человек. Фото "ЯНДЕКС"

Знаменитая балерина Анастасия Волочкова наделала шуму, проникнув на территорию села Дивеево, которое закрыто на карантин по коронавирусу. Нижегородцев возмутило поведение артистки, поскольку некоторые второй месяц не могут навестить в Дивееве своих родственников - въезд туда запрещен. Свое возмущение жители области массово транслировали в инстаграм-аккаунте губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Кроме того, глава региона также в инстаграме прокомментировал информацию о продолжении дистанционного обучения в школах с 1 сентября. По словам губернатора, новый учебный год планируется начать в привычном режиме.

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