2020-06-29T21:07:04+03:00
Общество

Двойное пополнение произошло в нижегородском зоопарке «Лимпопо»

Малыши родились у каспийской султанки и в семействе паков
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Птенцы султанки уже гуляют по вольеру под защитой мамы. Фото представлено пресс-службой зоопаркаПтенцы султанки уже гуляют по вольеру под защитой мамы. Фото представлено пресс-службой зоопарка
Изменить размер текста:

Сразу двойное пополнение произошло в зоопарке «Лимпопо», сообщает пресс-служба зоопарка. У каспиской султанки вылупились птенцы, а в семействе паков родился малыш.

По данным пресс-службы, малыши чувствуют себя хорошо. Птенцы султанки уже гуляют по вольеру под защитой мамы. Она ревностно оберегает троих малышей от других обитателей вольера и кормит их из клювика.

Малыш паки гораздо менее активен, и пока в основном спит возле мамочки и пьет молоко. Через несколько дней малыш перейдет на взрослую пищу – авокадо, яблоки, апельсины и овощи. К слову, для мамочки паки эти роды стали уже вторыми. Пока определить пол новорожденного паки невозможно.

Малыш паки пока спит около мамы. Фото предоставлено пресс-службой зоопарка

Малыш паки пока спит около мамы. Фото предоставлено пресс-службой зоопарка

Справка «КП»

Каспийская султанка — околоводная птица с ярким сине-голубым оперением и красными ногами. Длина тела составляет 45-50 см, размах крыльев – 90-100 см. Султанка – краснокнижная птица, обладающая громким голосом, которым она издает довольно большой диапазон звуков.

Пака – крупный грызун с коротким хвостиком из семейства агутиевых. Длина грызуна – 70-80 см, высота - 32-34 см, вес - от 6 до 12 кг. Питается растительной пищей. Обычно паки рожают дважды в год по 1-2 детеныша.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Стала примером самоотверженности: именем умершей девушки-волонтера назовут медицинский колледж
19-летняя Светлана Анурьева из Ульяновска умирала от рака, но до последнего помогала другим. Девушку посмертно наградил Владимир Путин, а ее имя получит колледж, в котором она училась
Новости 24
Александр Орлов: «Принять участие в голосовании – гражданский долг каждого жителя страны»
Глеб Никитин прокомментировал дистанционное обучение в школах с 1 сентября
Нижегородские архитекторы представили эскиз нового торгового павильона на Ярмарке
Сергей Анисимов: «Такого всенародного голосования в истории страны еще не было»
Галина Клочкова: «Участие в жизни страны – это показатель внутренней состоятельности»
Проверку соблюдения графика вывоза мусора проверили на Бору
Андрей Вовк: «Голосование по поправкам в Конституцию останется в истории»
Нижегородская волейбольная команда «Спарта» выступит в Суперлиге
Строительство очистных сооружений завершилось в Городецком районе
Более миллиона нижегородцев приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ
Иностранные эксперты оценили голосование по поправкам в Нижегородской области
Роман Танчук: «Дистанционное голосование — показатель высочайшего доверия к региону»
Нижегородских бабушек и дедушек приглашают на кастинг телеведущих
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 29 июня 2020 года: В Сормове количество заболевших приближается к тысяче
Александр Цапин: «Голосуем всей семьей, каждый – в удобном для него формате»
Из-за коронавируса в Нижегородской области умерли 229 человек
27-летняя нижегородка до смерти избила подругу за воровство
Более 385 тысяч нижегородцев уже прошли тестирование на коронавирус
Александр Силеенков: «Я уверен, что мои ровесники – граждане «серебряного возраста» - примут самое активное участие в голосовании по Конституции»
Нижегородская областная фармация снабдила избирательные участки средствами индивидуальной защиты
Глеб Никитин заявил о скором открытии бассейнов для спортсменов
Фейк о голосовании в Дзержинске обнаружен в соцсетях
«Валдай 45Р» открыл навигацию в 2020 году
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 28 июня 2020 года: в Автозаводском районе количество заболевших приближается к отметке в 2000 человек
Более 380 тысяч нижегородцев сдали тесты на коронавирус
Андрей Буланов: «Для людей с инвалидностью созданы все условия для участия в голосовании по Конституции»
Губернатор Нижегородской области опубликовал свои фотографии в молодости
Здание Нижегородского Дома бракосочетания будет отреставрировано в этом году
Около 1,7 млн рублей получила детская музыкальная школа в Уренском районе