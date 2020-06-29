Двойное пополнение произошло в нижегородском зоопарке «Лимпопо»

Сразу двойное пополнение произошло в зоопарке «Лимпопо», сообщает пресс-служба зоопарка. У каспиской султанки вылупились птенцы, а в семействе паков родился малыш.

По данным пресс-службы, малыши чувствуют себя хорошо. Птенцы султанки уже гуляют по вольеру под защитой мамы. Она ревностно оберегает троих малышей от других обитателей вольера и кормит их из клювика.

Малыш паки гораздо менее активен, и пока в основном спит возле мамочки и пьет молоко. Через несколько дней малыш перейдет на взрослую пищу – авокадо, яблоки, апельсины и овощи. К слову, для мамочки паки эти роды стали уже вторыми. Пока определить пол новорожденного паки невозможно.

Малыш паки пока спит около мамы. Фото предоставлено пресс-службой зоопарка

Справка «КП»

Каспийская султанка — околоводная птица с ярким сине-голубым оперением и красными ногами. Длина тела составляет 45-50 см, размах крыльев – 90-100 см. Султанка – краснокнижная птица, обладающая громким голосом, которым она издает довольно большой диапазон звуков.

Пака – крупный грызун с коротким хвостиком из семейства агутиевых. Длина грызуна – 70-80 см, высота - 32-34 см, вес - от 6 до 12 кг. Питается растительной пищей. Обычно паки рожают дважды в год по 1-2 детеныша.

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