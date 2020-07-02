«Избил и бросил умирать в кустах»: Боксер до смерти забил 20-летнего парня в Нижегородской области

Несколько дней назад в небольшом селе Водоватово Нижегородской области произошла трагедия – после нескольких дней в реанимации умер 20-летний Дмитрий М. Первыми об этой чудовищной истории в социальных сетях рассказали местные жители.

- Сегодня в Водоватове похоронили молодого парня, 20 лет. Это был хороший и добрый мальчишка. Его избил пьяный урод, занимавшийся боксом, - рассказали жители в группе «Нижний Новгород. Без цензуры». - Травмы были такие, что на нем не было живого места. Избил и бросил умирать в кустах. Затем угнал его машину и разбил её.

Мальчишка пролежал три дня в реанимации, а в воскресенье его не стало. Полиция знает, кто совершил это преступление, но почему-то не взяла его под арест. Он спокойно ходит по городу.

В самом Арзамасском районе только и разговоров, что об этом убийстве. Работавшего в местном ресторанчике Дмитрия знали многие. И для них его гибель стала огромной потерей.

- Это был невероятно жизнерадостный и добрый человек, - рассказали «Комсомолке» знакомые Дмитрия. – Он учился на повара и мечтал когда-нибудь стать шеф-поваром в крупном ресторане. Недавно он как раз перевелся на «заочку» и устроился работать по специальности в местное кафе. Общаться с ним было одно удовольствие – всегда улыбчивый и приветливый, он был душой компании.

Однако вечером 27 июня произошло страшное – прямо в родном селе его избили до полусмерти. С серьезными травмами он был доставлен в реанимацию.

- В тот вечер он был со своим другом, - рассказал знакомый Дмитрия Виктор Ерохин (имя героя изменено – прим. ред.). – Друг на время отошел, а к нему подкатил этот «качок». Видимо, между ними вспыхнула какая-то ссора, потому что свидетели слышали, что они говорили на повышенных тонах. Из-за чего они поссорились, мы понятия не имеем. Только тот принялся избивать Диму. Он упал на асфальт и сильно ударился. Позднее медики поставили ему диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб мозга и трещина в основании черепа.

Увидев, что произошло страшное, нападавший тут же поспешил скрыться. Свидетели слышали, как он крикнул: «Кажется, я его убил». Сразу после этого он прыгнул в машину Дмитрия и угнал. Позднее полицейские нашли эту машину разбитой. Личность самого нападавшего тоже уже установлена.

После трех дней в реанимации молодой человек скончался.Фото: СОЦСЕТИ

- Сейчас он находится под подпиской о невыезде, - рассказывает Виктор Ерохин. – Рассказывают, что он занимался единоборствами. Причем на нем уже висело два условных срока – за разбой. Теперь к этим преступлениям добавилось еще одно.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» уже направила запрос в следственные органы. Однако какое бы наказание не назначили виновнику, сами друзья и родственники Дмитрия еще не скоро отойдут после трагедии. Страница его девушки превратилась в настоящую стену плача.

-Ушёл из жизни, очень дорогой для меня человек, - написала его девушка. - Мне очень сложно это писать, вспоминая все моменты и понимая, что больше их не будет. Когда мы ссорились, я забывала про все ссоры и всегда шла навстречу. Я пыталась сгладить всё плохое, что было между нами, и это всегда получалось. Узнав, что такое случилось, я не поверила. Было чувство, как будто весь мир рухнул.

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