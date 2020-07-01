Обзор матча Тамбов - Зенит 1 июля 2020 года: счет, голы, статистика игроков

1 июля в рамках 25-го тура РПЛ на стадионе в Нижнем Новгороде встретились игроки «Зенита» и «Тамбова». На этот раз из-за эпидемиологической ситуации в стране игра прошла с пустыми трибунами – болельщиков на стадион пока не пускают.

Для питерских футболистов этот матч был особенно важен – лидеры турнирной таблицы РПЛ они обошли ближайшего конкурента «Локомотив» на девять очков. Победа над «Тамбовом» обеспечивает им абсолютное лидерство. Именно поэтому с первых минут игры они старались не упускать инициативу – за время первого тайма игроки «Зенита» совершили больше десяти ударов. Поначалу «волки» тоже старались не отставать – в борьбе за мяч Чуперка даже получил «желтую карточку». Несколько опасных моментов возникало у ворот «Тамбова» и прямо на исходе первого тайма был забит первый гол – Азмун пробил ворота «Тамбова». Первый тайм заканчивается со счетом 0:1 в пользу «Зенита».

Второй тайм оказался богатым на замены. Вскоре после возобновления игры футбольный клуб «Тамбов» поменял у себя Карасева и Рыбина на Шлякова и Кабахидзе. Вслед за этим на замену решился и «Зенит» - вместо Кузяева и Азмуна на поле вышли Сутормин и Ригони. После нескольких неудачных попыток «Тамбов», наконец, получает шанс забить мяч в ворота соперника – им достается угловой. Но удача вновь проходит стороной «волков». Реализовать свой шанс «Тамбову» удается только ближе к концу второго тайма – Чуперка реализует пенальти и сравнивает счет.

Чувствуя приближение «ничьей», петербуржцы резко увеличили темп – буквально через несколько минут Ригони забил еще один мяч в ворота «Тамбова». Итоговый счет 1:2 в пользу «Зенита».