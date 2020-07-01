Тамбов – Зенит 1 июля 2020: прямая онлайн-трансляция матча 25-го тура РПЛ

Футбольные клубы «Тамбов» и «Зенит» сыграют в матче 25-го тура РПЛ в среду, 1 июля 2020 года. Встреча состоится в 17:30 на стадионе «Нижний Новгород» - домашней арене «Тамбова». Билеты на этот матч не продавались – в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией было принято решение провести встречу без зрителей.

Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом сегодняшнего матча гостей: сделать ставку на победу «Зенита» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.31. А вот успех «Тамбова» букмекеры оценивают с коэффициентом 12.75.

На данный момент команды находятся буквально на разных полюсах турнирной таблицы – «Зенит» лидирует с отрывом в девять очков от второго места, а «Тамбов» борется за то, чтобы не вылететь из РПЛ.

Стартовый состав ФК «Тамбов»: Гиорги Шелия, Алексей Рыбин, Алексей Грицаенко, Адесойе Оейволе, Георгий Мелкадзе, Павел Карасев, Михаил Костюков, Антон Килин, Валерий Чуперка, Владимир Обухов.

Стартовый состав ФК «Зенит»: Андрей Лунев, Вячеслав Караваев, Дуглас Сантос, Ярослав Ракицкий, Бранислав Иванович, Магомед Оздоев, Вильмар Барриос, Малком, Алексей Сутормин, Артем Дзюба, Сердар Азмун.