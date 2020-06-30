2020-06-30T10:55:47+03:00
Общество

Железная дорога без опасности

Горьковская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» напоминает основные правила поведения на железной дороге
Юлия ИСАЕВА
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Рейд на железнодорожном переезде на улице Баренца в рамках Международного дня привлечения внимания к железнодорожным переездам 11 июняРейд на железнодорожном переезде на улице Баренца в рамках Международного дня привлечения внимания к железнодорожным переездам 11 июня
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Жители городов и крупных поселков постоянно сталкиваются с железными дорогами, даже не будучи пассажирами поездов. Железнодорожные пути пересекают пешеходные переходы и автомобильные переезды. Именно здесь местные жители должны соблюдать максимальную осторожность и быть предельно внимательными.

С начала 2020 года количество случаев травмирования граждан на Горьковской железной дороге снизилось на четверть. Кроме того, водители автомобилей стали намного реже нарушать ПДД во время пересечения железнодорожных переездов, а количество аварий на таких участках в границах ГЖД уменьшилось на 30%.

Во многом это результат целенаправленных систематических действий компании по укреплению дорожной дисциплины. Железнодорожники совместно с сотрудниками транспортной полиции и ГИБДД проводят совместные профилактические рейды регулярно. Есть и особые даты, такие как Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам, который ежегодно отмечается в июне. 11 июня 2020 года профилактические мероприятия состоялись на 185 переездах, где представители Горьковской железной дороги, ГИБДД и районных администраций провели беседы с автомобилистами и вручили им тематические стикеры и памятки. В Нижнем Новгороде такой рейд прошёл на переезде на ул. Баренца, вызвав большой интерес у водителей.

Особое внимание железнодорожники уделяют предупреждению детского травматизма. ГЖД регулярно устраивает для маленьких пассажиров и пешеходов тематические квесты и конкурсы. Ряд вокзалов в городах ПФО украшают выставки детских рисунков и плакатов, посвященных правилам нахождения в зоне железнодорожного транспорта. Кроме того, работники магистрали приглашают школьников на экскурсии по предприятиям и размещают ознакомительные материалы на страницах в сети Интернет.

Несколько раз в год на Горьковской железной дороге проходят особые декадники по предупреждению детского травматизма. Железнодорожники вместе с полицейскими проводят рейды по выявлению нарушений правил безопасности на путях. В школах организуют специальные лекции, в ходе которых объясняют детям, родителям и учителям, как вести себя на объектах железной дороги.

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Как обезопасить себя рядом с железной дорогой:

- Нельзя подлезать под поезда, прыгать на пути с платформ, проходить по переезду при красном сигнале светофора, находиться рядом с железной дорогой в состоянии алкогольного опьянения, подниматься на опоры и конструкции сооружений. Приближаться к краю платформы также запрещено – стоять нужно за ограничительной линией;

- При переходе по пешеходному переходу нужно обязательно снимать наушники и капюшон – они могут помешать заметить приближающийся поезд;

- Не забывайте, что въезжать на переезд при закрытом шлагбауме, запрещающем сигнале светофора или дежурного, приближающемся поезде – строго запрещено! Также нельзя провозить через переезд в нетранспортном положении сельскохозяйственные, дорожные, строительные и другие машины и механизмы.

- Объясняйте детям, что железная дорога – зона повышенной опасности. Не оставляйте их без присмотра на вокзалах, станциях или платформах.

И помните: чтобы остановить поезд нужно время, чтобы остановить жизнь – одно мгновение!

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