2020-06-30T10:09:50+03:00
Происшествия

Пенсионерка и трое ее внуков погибли при страшном пожаре в Пильнинском районе

Трагедия произошла рано утром 30 июня [фото, видео]
Валерия ГРОМОВА
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Фото: ГУ МЧС по Нижегородской областиФото: ГУ МЧС по Нижегородской области
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Страшный пожар произошел в Пильнинском районе Нижегородской области рано утром во вторник, 30 июня 2020 года. Огонь уничтожил частный дом, а во время тушения спасатели обнаружили внутри здания тела четырех человек.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, сообщение о возгорании поступило в дежурную часть около восьми часов. Когда сотрудники спецслужбы прибыли на место вызова в деревню Ягодное, здание на улице Советская был уже полностью охвачен огнем.

- В результате сгорел дом на площади 54 квадратных метра. В ходе тушения пожара обнаружены тела четырех погибших, в том числе троих детей, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Все обстоятельства и причины случившегося выясняются.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам" УК РФ. По предварительным данным, на пожаре погибли 60-летняя женщина и трое ее маленьких внуков 11, 5 и 2 лет. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Пожар в доме в Пильнинском районе 30.06.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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