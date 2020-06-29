2020-06-29T17:22:29+03:00
Звезды

Дело против Анастасии Волочковой о нарушении карантина в Дивееве поступило в суд

В закрытое село звезда балета и ее спутник пробрались «окольными путями» [видео]
Анастасия НАЗАРОВА
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Знаменитая балерина тайно проникла в Дивеево, которое закрыто на карантин по коронавирусу. Фото: https://www.instagram.com/volochkova_art/Знаменитая балерина тайно проникла в Дивеево, которое закрыто на карантин по коронавирусу. Фото: https://www.instagram.com/volochkova_art/
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История с прогулкой Анастасии Волочковой по закрытому на карантин селу Дивеево набирает обороты. Дела об административных правонарушениях в отношении известной балерины и ее спутника поступили в Дивеевский районный суд, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Там отметили, что артистка балета, сославшись на Конституцию Российской Федерации, отказалась как-либо комментировать свою выходку. А вот ее спутник оказался разговорчивее. Он-то и пояснил, что в закрытое на карантин по коронавирусу Дивеево они попали «окольными путями».

- Захотели на монастырь посмотреть, по святым местам проехать, - пожал плечами мужчина.

Исполнить задуманное парочке удалось. Более того, перед самым отъездом Волочкова и ее спутник побывали в продуктовом магазине, где на них и были составлены протоколы об административных правонарушениях - за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.

- О результатах рассмотрения административных дел будет сообщено дополнительно, - добавили в суде.

Напомним, балерина Анастасия Волочкова наделала шуму, проникнув на территорию села Дивеево, которое закрыто на карантин по коронавирусу. Нижегородцев возмутило поведение артистки, поскольку некоторые второй месяц не могут навестить в Дивееве своих родственников - въезд туда запрещен. Но звезда Волочкова смогла и в женский монастырь попасть, и в гости к маминой подруге наведаться. Более того, знаменитость воззвала к совести губернатора Нижегородской области, который, видите ли, не открывает село для паломников.

Глава региона Глеб Никитин отреагировал и на выходку артистки, и на выпад в свой адрес.

- Карантин - это мера, которая помогает переломить тенденцию. И вводится ради безопасности жителеи не только села Дивеево, но и регионов, куда могут отправиться нарушители, - уточнил губернатор. - Отдельно хочу отметить, что известность - это не привилегия и не вседозволенность. Это прежде всего ответственность. За тех, кто может на тебя равняться. И только тот, кто проявляет такую ответственность, получает моральное право говорить о совести.

Волочкова приехала в Дивеево во время карантина.

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Известную балерину не смутило, что село Дивеево в Нижегородской области закрыто на карантин (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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