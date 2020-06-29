«Стояла на учете у психиатра и была дважды судима»: Нижегородка до смерти забила подругу за 10 тысяч рублей

Чудовищное по своей жестокости преступление было совершено в лесополосе Малиновой гряды в Приокском районе – там было обнаружено тело 40-летней женщины. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».

- По версии следствия, вечером 22 июня две женщины отдыхали в лесополосе в районе проспекта Гагарина, - говорится в сообщении СУ СКР по Нижегородской области. – Внезапно одна из них обнаружила, что у нее пропали 10 тысяч рублей. В краже она заподозрила свою подругу и принялась ее избивать. В конечном итоге, у нее в одежде она и обнаружила свои деньги. Сразу после этого она скрылась с места преступления, а спустя несколько дней избитая ею подруга скончалась от полученных повреждений.

На ее счету это уже вторая убитая женщинаФото: СУ СКР по Нижегородской области

По данным следствия, сейчас 27-летняя подозреваемая задержана. Свою вину в содеянном она полностью признала. В настоящее время задержанная женщина заключена под стражу.

- Как удалось выяснить следователям, подозреваемая состоит на учете у психиатра, - говорится в сообщении регионального СУ СКР. – Ранее она уже была судима по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Причем одна из женщин после ее избиения скончалась. Чтобы установить степень вменяемости подозреваемой, ей назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

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