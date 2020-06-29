«Я маму нашла!»

…Молодые, красивые и серьезные не по годам девчата в военных гимнастерках c медалями на груди,в беретах на пышных косах.

- Я маму нашла!- с волнением произнесла женщина, взглянув на старую черно-белую фотографию. Запечатленная в кругу боевых подруг-зенитчиц ее героическая мама Мария Александровна Грачева (Шапаева), родом из Вадского района, прожила долгую удивительную жизнь. Девичий батальон, в котором она служила, формировался в Арзамасе, сначала зенитчицы защищала от бомбежек Горький, потом воевали под Курском, освобождали Варшаву. Одна из них даже расписалась на стенах рейхстага. Только ради этой истории Нижегородскому областному совету женщин стоило организовать уникальную фотовыставку «Женское лицо войны».

-Мы получили около 200 фотографий из 37 районов области, - подводит итоги Ольга Чиркина, член президиума Нижегородского областного совета женщин. Фотовыставка – одна из главных составляющих широкомасштабного проекта организации, выигравшей на его проведение грант Министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области «Память жива».

Память жива: «Женское лицо войны»Фото: Предоставлено "Комсомолке"

За штурвалом

Бережно хранимые в семейных альбомах фотокарточки и легендарные снимки из «золотого военного фонда» - госархива Нижегородской области, музея Речного флота - более 80 были отобраны для выставки, которая проходила в нижегородском Русском музее фотографии в марте.

Фотокадры хрупких, но таких сильных духом женщин никого не оставили равнодушным. Где брали силы, когда в лесной глуши, среди мошкары, в юбочках, кофточках, на босу ногу тягали вековые сосны для укладки шпал? В 1943 году в области прокладывали Борско-Керженскую узкоколейку для подвоза топлива к оборонным заводам. Адскую по тяжести работу выполняли в основном женщины.

Ушедших на фронт мужчин-речников заменили женские команды. По Волге переправляли снаряды и другие грузы, везли раненых. А за штурвал судна - факт запечатлел объектив -вставали женщины как Нина Поплавская. Даже такую редкую профессию гидроакустика пришлось освоить в грозное военное время горьковчанкам.

На рубеже обороны

И, конечно, на выставке можно было увидеть фотографии легендарных женщин, прославивших Горьковскую область. Одна из них - знаменитая Дуся Хренова, молоденькая учительница из Шахунского района, которая вместе с девчонками из ее бригады сооружала Горьковский рубеж обороны. Трудились дни и ночи при 40-градусных морозах! За самоотверженный труд на оборонительных сооружениях девушка в числе всего нескольких человек в стране была награждена Орденом Ленина.

Фотоснимки с историями о женщинах, которые запасали сено для фронта, поднимали детей,работали в госпиталях, ждали с войны своих близких. И снимки современниц-ветеранов, хранящих память о войне и передающие ее внукам и правнукам. На фотовыставке организаторы назвали и наградили победителей. Хотя победителями, наверное, можно назвать всех. Спустя 75 лет после Победы мы все еще открываем для себя этих невероятных людей, это судьбоносное для нашей Родины время.

Память жива: «Женское лицо войны»Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Непобедимые и легендарные

Фотовыставка «Женское лицо войны» после презентации и показа в Нижнем два месяца в он-лайн-формате путешествовала по детским и молодежным организациям области. До конца года с ней познакомятся в районах Нижегородчины.

Кроме того, нижегородцы смогут познакомиться с частью фотовыставки прямо под открытым небом во время проведения акции «Бессмертный полк». Для восьми планшетов отобраны самые знаменательные образы горьковчанок и их вклад в Победу. Александра Николаевна Саргсян, радистка Шурочка, воевавшая с легендарным разведчиком Николаем Кузнецовым, Матрена Вольская, - она вывела с оккупированной территории Смоленщины три тысячи ребятишек,которых приняли на горьковской земле, мать летчика-аса, дважды Героя Советского Союза Александра Ворожейкина…Эту выставку можно увидеть на сайте Общественной палаты Нижегородской области.

«Бессмертный батальон»

И, хотя ситуация с коронавирусом не позволила провести намеченный на июнь кинофестиваль с тем же названием, организаторы надеются устроить показ в сентябре. Нижегородцы смогут увидеть современное кино о войне, среди кинокартин новая экранизация повести «А зори здесь тихие», «Зоя» - о Зое Космодемьянской, «Сестренка» и другие.

Это большая работа, по словам председателя Нижегородского совета женщин Натальи Марковой, состоялась благодаря многим неравнодушным людям, в первую очередь жителям Нижегородской области и самым различным организациям. Слова глубокой благодарности за участие в проекте Нижегородский областной совет женщин выражает: Министерству культуры Нижегородской области, киноцентру «Рекорд», Русскому музею фотографии и его руководителю В. А. Тарасовой, городскому совету ветеранов г. Н. Новгорода во главе с Н. А. Колосовым, комитету по делам архивов Нижегородской области, а именно руководителю Б. М. Пудалову, а также сотрудникам М. А. Марченко, И. Г. Захарову, музею Речного флота Водной академии, Центру эстетического воспитания и его руководителю Амосову В.А.

А 26 июля, когда планируется шествие «Бессмертного полка», в Нижнем Новгороде, вероятно впервые в России,в его составе пройдет и «Женский батальон» женщин-горьковчанок. Волонтеры пойдут в колонне со 150 портретами участниц войны и тружениц тыла, к ним могут присоединиться все желающие, еще раз подтвердив, что в лихую годину на защиту родины плечом к плечу с мужчинами вставали наши женщины, хрупкие и сильные. Настоящие.

Ольга ВАСИЛЬЕВА.