Экс-мэр Нижнего Новгорода Юрий Лебедев рассказал, как выиграл спор у Бориса Немцова

Бывший мэр Нижнего Новгорода Юрий Лебедев рассказал, как однажды выиграл спор у Бориса Немцова, который тогда занимал пост губернатора Нижегородской области. Воспоминаниями политик поделился в своем Instagram.

Правда, началось все, наоборот, с проигрыша. Во время президентских выборов 1996 года Юрий Лебедев и Борис Немцов поспорили о том, победит ли Борис Ельцин.

- Я считал, что Ельцин не выиграет выборы – сделал вывод из встреч с нижегородцами, большинство которых не собирались голосовать за него. А Немцов утверждал обратное. Мы с ним поспорили на месячную зарплату. Уговор дороже денег – я выполнил условия спора, - рассказал Юрий Лебедев.

Однако на этом история не закончилась. После скандальных выборов мэра Нижнего Новгорода в 1998 году, в которых победил Андрей Климентьев, но не успел даже вступить в должность, поскольку был арестован, Юрий Лебедев решил тоже принять участие в новой предвыборной гонке. Но Борис Немцов в него не поверил.

- Борис мне сказал: «Выиграет эти выборы Бедняков». Я предложил ему поспорить на один рубль, что выиграю я. Ударили по рукам. Результат вам известен: выборы были выиграны мной и моей командой. В один из приездов Бориса в Нижний Новгород я напомнил ему , чтоб отдал должок. Он засмеялся, вынул кошелек и отдал мне 10 рублей – меньше у него не было. В общем, я остался в большом наваре: получил сумму в 10 раз больше, чем выиграл. Счёт по спорам 1:1. Во всем остальном у него было сложно выиграть! – рассказал Юрий Лебедев.