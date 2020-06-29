2020-06-29T12:47:45+03:00
Общество

Экс-мэр Нижнего Новгорода Юрий Лебедев рассказал, как выиграл спор у Бориса Немцова

Политики спорили об итогах президентских выборов 1996 года и выборов мэра Нижнего Новгорода 1998 года
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Экс-мэр Нижнего Новгорода Юрий Лебедев рассказал, как выиграл спор у Бориса НемцоваЭкс-мэр Нижнего Новгорода Юрий Лебедев рассказал, как выиграл спор у Бориса НемцоваФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Бывший мэр Нижнего Новгорода Юрий Лебедев рассказал, как однажды выиграл спор у Бориса Немцова, который тогда занимал пост губернатора Нижегородской области. Воспоминаниями политик поделился в своем Instagram.

Правда, началось все, наоборот, с проигрыша. Во время президентских выборов 1996 года Юрий Лебедев и Борис Немцов поспорили о том, победит ли Борис Ельцин.

- Я считал, что Ельцин не выиграет выборы – сделал вывод из встреч с нижегородцами, большинство которых не собирались голосовать за него. А Немцов утверждал обратное. Мы с ним поспорили на месячную зарплату. Уговор дороже денег – я выполнил условия спора, - рассказал Юрий Лебедев.

Однако на этом история не закончилась. После скандальных выборов мэра Нижнего Новгорода в 1998 году, в которых победил Андрей Климентьев, но не успел даже вступить в должность, поскольку был арестован, Юрий Лебедев решил тоже принять участие в новой предвыборной гонке. Но Борис Немцов в него не поверил.

- Борис мне сказал: «Выиграет эти выборы Бедняков». Я предложил ему поспорить на один рубль, что выиграю я. Ударили по рукам. Результат вам известен: выборы были выиграны мной и моей командой. В один из приездов Бориса в Нижний Новгород я напомнил ему , чтоб отдал должок. Он засмеялся, вынул кошелек и отдал мне 10 рублей – меньше у него не было. В общем, я остался в большом наваре: получил сумму в 10 раз больше, чем выиграл. Счёт по спорам 1:1. Во всем остальном у него было сложно выиграть! – рассказал Юрий Лебедев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Почему в России усыновляют по 30 тысяч сирот в год, а детдома не исчезают
Мы не любим этого замечать, но внутри России существует еще одна отдельная страна. Страна сирот. Со своими законами, судьбами и трагедиями. Который год ее пытаются реформировать, ликвидировать, влить в остальную страну. И ничего не выходит [Часть 2]
Новости 24
Роман Танчук: «Дистанционное голосование — показатель высочайшего доверия к региону»
Нижегородских бабушек и дедушек приглашают на кастинг телеведущих
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 29 июня 2020 года: В Сормове количество заболевших приближается к тысяче
Александр Цапин: «Голосуем всей семьей, каждый – в удобном для него формате»
Из-за коронавируса в Нижегородской области умерли 229 человек
27-летняя нижегородка до смерти избила подругу за воровство
Более 385 тысяч нижегородцев уже прошли тестирование на коронавирус
Александр Силеенков: «Я уверен, что мои ровесники – граждане «серебряного возраста» - примут самое активное участие в голосовании по Конституции»
Нижегородская областная фармация снабдила избирательные участки средствами индивидуальной защиты
Глеб Никитин заявил о скором открытии бассейнов для спортсменов
Фейк о голосовании в Дзержинске обнаружен в соцсетях
«Валдай 45Р» открыл навигацию в 2020 году
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 28 июня 2020 года: в Автозаводском районе количество заболевших приближается к отметке в 2000 человек
Более 380 тысяч нижегородцев сдали тесты на коронавирус
Андрей Буланов: «Для людей с инвалидностью созданы все условия для участия в голосовании по Конституции»
Губернатор Нижегородской области опубликовал свои фотографии в молодости
Здание Нижегородского Дома бракосочетания будет отреставрировано в этом году
Около 1,7 млн рублей получила детская музыкальная школа в Уренском районе