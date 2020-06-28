2020-06-28T13:34:37+03:00
Общество

Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 28 июня 2020 года выросло до 10531 человека

За минувшие сутки выписались сразу 84 нижегородца, переболевших COVID-19.
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
За последние сутки диагноз подтвердился еще у 222 жителей Нижегородской областиЗа последние сутки диагноз подтвердился еще у 222 жителей Нижегородской областиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

При этом ранее сообщалось, что за последние сутки диагноз подтвердился еще у 222 жителей Нижегородской области. Таким образом, общее количество зараженных перевалило за 17 тысяч человек и составило 17060 человек.

Напомним, с 16 июня 2020 года снят карантин в городском округе город Выкса. Соответствующее постановление подписал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. «Каждое решение о введении или снятии карантина принимается исключительно на основе рекомендаций Роспотребнадзора и в тесной координации с местными властями», - отметил Глеб Никитин.

По данным оперштаба, более 1,6 тысячи пациентов проходят лечение в больницах, около 7,3 тысячи — под наблюдением, 7 человек находятся в обсерваторах.

Общее количество выздоровевших – 10531 человек. Это 61,7% от общего числа заболевших коронавирусом жителей Нижегородской области .

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Нижегородской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Поправки в Конституцию снимут вопрос, кому принадлежат Курилы»: Губернатор Сахалинской области ответил на протест Японии против геологоразведочных работ на островах
Валерий Лимаренко напомнил, что изменения в основном законе страны закрепят неделимость российских территорий
Приговор по делу «Седьмой студии»: Государство показало, что есть не только крайности, но и центр
Художественный руководитель Московского Художественного академического театра имени М. Горького Эдуард Бояков прокомментировал итоги судебного процесса в отношении Кирилла Серебренникова
Новости 24
Более 380 тысяч нижегородцев сдали тесты на коронавирус
Андрей Буланов: «Для людей с инвалидностью созданы все условия для участия в голосовании по Конституции»
Губернатор Нижегородской области опубликовал свои фотографии в молодости
Здание Нижегородского Дома бракосочетания будет отреставрировано в этом году
Около 1,7 млн рублей получила детская музыкальная школа в Уренском районе
Наталья Пинякова: «От результатов голосования по поправкам в Конституцию зависит будущее нашей страны»
Число умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 28 июня 2020 года выросло до 226 человек
Татьяна Маркова: «Основной закон государства закрепляет наше право на достойную жизнь»
Олег Лавричев: «Поправки в Конституции выведут взаимоотношения работодателя и работника на новый уровень - уровень диалога и сотрудничества»
Александр Разумовский: «Контроль за безопасностью и прозрачностью голосования обеспечен»
Александр Суханов: «Мы голосуем не просто за поправки, а за суверенитет и будущее нашей страны»
Грант в 144 миллиона рублей будет направлен на развитие проектов Нижегородского НОЦ
Станислав Прокопович: «Необходимость голосовать за поправки каждый определяет для себя сам»
Свыше 30 молодежных проектов получат поддержку в рамках конкурса «Драйверы роста»
Ситуационный центр: «Большинство сообщений о нарушениях при голосовании не подтверждаются
Нижегородцы могут проголосовать по поправкам в Конституцию на дому
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 27 июня 2020 года: Автозаводский район лидирует по количеству заболевших
«Валдай-45Р» 28 июня совершит первый в этом году рейс из Нижнего Новгорода в Городец
Виктор Лунин: «Социальные гарантии станут не благими намерениями, а конституционными нормами, обязательными для исполнения»
Иван Калмыков: «Большинство моих знакомых выбрали электронное голосование по поправкам в Конституцию»
Анастасия Седова: «Мы живем в государстве, которое думает о людях»
Юлия Крузе: «Многообразие способов голосования по поправкам к Конституции – это огромный плюс»
Валентина Цывова: «Противоэпидемический режим на избирательных участках полностью соблюдается»
Александр Прудник: «Жителям страны предложили разнообразные формы голосования по поправкам в Конституцию»
Анна Малиновская: «Процесс голосования по поправкам в Конституцию занял у меня всего пару минут»