Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 28 июня 2020 года выросло до 10531 человека

При этом ранее сообщалось, что за последние сутки диагноз подтвердился еще у 222 жителей Нижегородской области. Таким образом, общее количество зараженных перевалило за 17 тысяч человек и составило 17060 человек.

Напомним, с 16 июня 2020 года снят карантин в городском округе город Выкса. Соответствующее постановление подписал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. «Каждое решение о введении или снятии карантина принимается исключительно на основе рекомендаций Роспотребнадзора и в тесной координации с местными властями», - отметил Глеб Никитин.

По данным оперштаба, более 1,6 тысячи пациентов проходят лечение в больницах, около 7,3 тысячи — под наблюдением, 7 человек находятся в обсерваторах.

Общее количество выздоровевших – 10531 человек. Это 61,7% от общего числа заболевших коронавирусом жителей Нижегородской области .

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