Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 27 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
По данным на 27 июня 2020 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 16 838 человек. Почти половина из них – 8 033 человека – живут на территории Нижнего Новгорода. Оставшиеся люди распределены по районам и городским округам региона. При этом в 22 районах Нижегородской области не выявлено новых случаев заражения. Об этом сообщает региональное правительство.
- Наибольшее число зараженных сейчас насчитывается в Дзержинске – 1096 заболевших, - говорится в сообщении. – На втором месте находится Павловский район – 1003 человека. И замыкает тройку печального рейтинга Бор – 602 человека.
Напомним, с 16 июня карантин был снят в Выксе. Сейчас ограничения сохраняются в Дивееве, Павлове и Кулебаках.
- Любое решение о снятии или введении карантина мы принимаем на основании рекомендаций регионального Роспотребнадзора, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Кроме того, решение принимается в координации с местными властями.
Ранее стало известно, что 62% всех заболевших нижегородцев уже вылечились от коронавируса. На данный момент из больниц выписаны 10 457 жителей региона.
КОНКРЕТНО
Сколько заболевших в каждом районе Нижегородской области?
1. Ардатовский район – 144
2. г.о.г. Арзамас – 197
3. Арзамасский – 61
4. Балахнинский – 216
5. Богородский – 454
6. Большеболдинский – 62
7. Большемурашкинский – 12
8. г.о.г. Бор – 602
9. Бутурлинский – 30
10. Вадский – 12
11. Варнавинский район – 18
12. Вачский – 95
13. Ветлужский – 3
14. Вознесенский – 32
15. Володарский – 229
16. Воротынский – 18
17. Воскресенский – 65
18. Выксунский – 123
19. Гагинский – 39
20. Городецкий – 233
21. Д.Константиновский – 67
22. Дзержинск – 1096
23. Дивеевский – 424
24. Княгининский - 24
25. Ковернинский – 33
26. Краснобаковский – 24
27. Краснооктябрьский – 183
28. Кстовский – 527
29. Кулебакский – 428
30. Лукояновский – 73
31. Лысковский – 153
32. Навашинский – 225
33. Павловский – 1003
34. Первомайский – 17
35. Перевозский – 31
36. Пильнинский – 116
37. Починковский – 194
38. Семеновский – 430
39. Сергачский – 257
40. Сеченовский – 71
41. Сокольский – 22
42. Сосновский – 159
43. Спасский – 41
44. Тонкинский – 3
45. Тоншаевский – 41
46. Уренский – 44
47. Чкаловский – 26
48. Шарангский – 19
49. Шатковский – 220
50. Шахунский – 166
ИСТОЧНИК KP.RU
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