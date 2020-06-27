2020-06-27T14:35:49+03:00
Общество

Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 27 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Рассказываем, как за сутки изменились данные по зараженным COVID-19 в каждом районе и городском округе
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 27 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших.Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 27 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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По данным на 27 июня 2020 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 16 838 человек. Почти половина из них – 8 033 человека – живут на территории Нижнего Новгорода. Оставшиеся люди распределены по районам и городским округам региона. При этом в 22 районах Нижегородской области не выявлено новых случаев заражения. Об этом сообщает региональное правительство.

- Наибольшее число зараженных сейчас насчитывается в Дзержинске – 1096 заболевших, - говорится в сообщении. – На втором месте находится Павловский район – 1003 человека. И замыкает тройку печального рейтинга Бор – 602 человека.

Напомним, с 16 июня карантин был снят в Выксе. Сейчас ограничения сохраняются в Дивееве, Павлове и Кулебаках.

- Любое решение о снятии или введении карантина мы принимаем на основании рекомендаций регионального Роспотребнадзора, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Кроме того, решение принимается в координации с местными властями.

Ранее стало известно, что 62% всех заболевших нижегородцев уже вылечились от коронавируса. На данный момент из больниц выписаны 10 457 жителей региона.

КОНКРЕТНО

Сколько заболевших в каждом районе Нижегородской области?

1. Ардатовский район – 144

2. г.о.г. Арзамас – 197

3. Арзамасский – 61

4. Балахнинский – 216

5. Богородский – 454

6. Большеболдинский – 62

7. Большемурашкинский – 12

8. г.о.г. Бор – 602

9. Бутурлинский – 30

10. Вадский – 12

11. Варнавинский район – 18

12. Вачский – 95

13. Ветлужский – 3

14. Вознесенский – 32

15. Володарский – 229

16. Воротынский – 18

17. Воскресенский – 65

18. Выксунский – 123

19. Гагинский – 39

20. Городецкий – 233

21. Д.Константиновский – 67

22. Дзержинск – 1096

23. Дивеевский – 424

24. Княгининский - 24

25. Ковернинский – 33

26. Краснобаковский – 24

27. Краснооктябрьский – 183

28. Кстовский – 527

29. Кулебакский – 428

30. Лукояновский – 73

31. Лысковский – 153

32. Навашинский – 225

33. Павловский – 1003

34. Первомайский – 17

35. Перевозский – 31

36. Пильнинский – 116

37. Починковский – 194

38. Семеновский – 430

39. Сергачский – 257

40. Сеченовский – 71

41. Сокольский – 22

42. Сосновский – 159

43. Спасский – 41

44. Тонкинский – 3

45. Тоншаевский – 41

46. Уренский – 44

47. Чкаловский – 26

48. Шарангский – 19

49. Шатковский – 220

50. Шахунский – 166

ИСТОЧНИК KP.RU

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