2020-06-27T11:46:08+03:00
Общество

Экстренное предупреждение: На Нижний Новгород надвигаются грозы, ливни, град и ураганный ветер

Такая погода сохранится в течение всего сегодняшнего дня
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Экстренное предупреждение: На Нижний Новгород надвигаются грозы, ливни, град и ураганный ветер.Экстренное предупреждение: На Нижний Новгород надвигаются грозы, ливни, град и ураганный ветер.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Нижнем Новгороде и местами по Нижегородской области ожидаются грозы, ливни, град и порывы северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду. Такая погода сохранится в регионе днем и вечером 27 июня, а также в первой половине ночи 28 июня. Соответствующее экстренное предупреждение было распространено ЦУКС МЧС по Нижегородской области.

- По данным «Верхне-Волжского УГМС», в регионе ожидаются грозы, ливни и град, - говорится в сообщении. – В связи с неблагоприятными погодными явлениями в Нижегородской области возможно возникновение чрезвычайных ситуаций муниципального уровня, связанные с повреждением линий электропередач и линий связи. Также возможно обрушение ветхих и слабоукрепленных конструкций. При этом могут возникнуть нарушения в работе энергетики и коммунального хозяйства.

По данным спасателей, из-за такой погоды возможно увеличение числа дорожно-транспортных происшествий. Также могут возникнуть локальные подтопления из-за неисправных ливневок. Кроме того, могут начаться оползни, а дороги могут быть размыты.

БДИ!

Что делать во время грозы и града?

• Оказавшись на улице во время порывистого ветра, старайтесь укрыться в ближайшем здании. При этом стоит держаться в стороне от деревьев и линий электропередач.

• Во время грозы не стоит прятаться под высокими деревьями. По возможности стоит укрыться в магазине или жилом доме. Сотовый телефон на улице стои отключить.

• Во время града стоит по возможности находиться дома. При этом нужно держаться подальше от окон.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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