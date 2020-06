Режиссер оскароносного фильма «Мужской стриптиз» и актрисы Кристин Скотт Томас и Шэрон Хорган представят новую комедию на IVI

В воскресенье, 28 июня, в 19.00 на платформе IVI и в группе онлайн-кинотеатра ВКонтакте режиссер фильма «Почти знамениты» Питер Каттанео и исполнительницы главных ролей Кристин Скотт Томас и Шэрон Хорган представят свой новый проект и ответят на вопросы зрителей. Картину выпустит в онлайн-прокат компания Capella Film.

Цифровая премьера фильма «Почти знамениты», ранее представленного на кинофестивале в Торонто, состоялась в онлайн-кинотеатре IVI 25 июня.

По словам режиссера Питера Каттанео, его фильм – о женщинах, которые «обретают голос». Их личные истории режиссер решил использовать в своем кино. Сюжет картины, снятой в лучших британских традициях, повествует о создании хора жен военнослужащих. Это история об очень разных женщинах, которые в трудную минуту объединились, чтобы поддержать друг друга.

«Возможно, сильнее всего меня привлекла идея снять фильм, где торжествует эмоциональная сила музыки. Все песни были записаны на площадке вживую с несовершенствами любительского хора, что позволило добиться аутентичного звучания. Финальную песню актёры записали ещё до начала съёмок, но мы решили не репетировать первое исполнение, чтобы не лишать его шероховатостей и спонтанности. Мы изучали рок и более современную поп-музыку, но всё время возвращались к классике электро-попа 80-х – это музыка молодости наших персонажей, а в непосредственном соседстве с аскетизмом военной жизни она даёт ещё и юмористический эффект», - поделился режиссер и номинант на премию «Оскар» Питер Каттенео.

Главные роли в «Почти знамениты» сыграли номинатка на «Оскар», Кристин Скотт Томас («Английский пациент», «Темные времена», «Дрянь»), и Шэрон Хорган («Катастрофа», «Ты водишь»). Их героини – жена полковника Кейт и ее помощница Лиза – полные противоположности, но обе хотят объединить вокруг себя женщин, живущих в маленьком военном городке недалеко от Лондона. Организуя работу хора, обе видят его будущее по-разному, но в итоге преодолевают противоречия и находят общий язык.

Безусловно, музыка является полноправным героем этого фильма, что неоднократно отмечали критики. «Жизнерадостная история о дружбе, поддержке и музыке, исцеляющей даже самые глубокие раны», – пишет Daily Telegraph (UK). А в The Hollywood Reporter отмечают: «Трудно удержаться от эмоций на фильме, в котором дуэт Yazoo исполняет песню Only You а капелла».

Дистрибьюцией картины занимается компания Capella Film.