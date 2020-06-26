2020-06-26T11:59:43+03:00
Общество

Режиссер оскароносного фильма «Мужской стриптиз» и актрисы Кристин Скотт Томас и Шэрон Хорган представят новую комедию на IVI

Цифровая премьера фильма «Почти знамениты», ранее представленного на кинофестивале в Торонто, состоялась в онлайн-кинотеатре IVI 25 июня
Эльвира ОСИПОВА
Поделиться:
Фото: ivi.ruФото: ivi.ru
Изменить размер текста:

В воскресенье, 28 июня, в 19.00 на платформе IVI и в группе онлайн-кинотеатра ВКонтакте режиссер фильма «Почти знамениты» Питер Каттанео и исполнительницы главных ролей Кристин Скотт Томас и Шэрон Хорган представят свой новый проект и ответят на вопросы зрителей. Картину выпустит в онлайн-прокат компания Capella Film.

Цифровая премьера фильма «Почти знамениты», ранее представленного на кинофестивале в Торонто, состоялась в онлайн-кинотеатре IVI 25 июня.

По словам режиссера Питера Каттанео, его фильм – о женщинах, которые «обретают голос». Их личные истории режиссер решил использовать в своем кино. Сюжет картины, снятой в лучших британских традициях, повествует о создании хора жен военнослужащих. Это история об очень разных женщинах, которые в трудную минуту объединились, чтобы поддержать друг друга.

«Возможно, сильнее всего меня привлекла идея снять фильм, где торжествует эмоциональная сила музыки. Все песни были записаны на площадке вживую с несовершенствами любительского хора, что позволило добиться аутентичного звучания. Финальную песню актёры записали ещё до начала съёмок, но мы решили не репетировать первое исполнение, чтобы не лишать его шероховатостей и спонтанности. Мы изучали рок и более современную поп-музыку, но всё время возвращались к классике электро-попа 80-х – это музыка молодости наших персонажей, а в непосредственном соседстве с аскетизмом военной жизни она даёт ещё и юмористический эффект», - поделился режиссер и номинант на премию «Оскар» Питер Каттенео.

Главные роли в «Почти знамениты» сыграли номинатка на «Оскар», Кристин Скотт Томас («Английский пациент», «Темные времена», «Дрянь»), и Шэрон Хорган («Катастрофа», «Ты водишь»). Их героини – жена полковника Кейт и ее помощница Лиза – полные противоположности, но обе хотят объединить вокруг себя женщин, живущих в маленьком военном городке недалеко от Лондона. Организуя работу хора, обе видят его будущее по-разному, но в итоге преодолевают противоречия и находят общий язык.

Безусловно, музыка является полноправным героем этого фильма, что неоднократно отмечали критики. «Жизнерадостная история о дружбе, поддержке и музыке, исцеляющей даже самые глубокие раны», – пишет Daily Telegraph (UK). А в The Hollywood Reporter отмечают: «Трудно удержаться от эмоций на фильме, в котором дуэт Yazoo исполняет песню Only You а капелла».

Дистрибьюцией картины занимается компания Capella Film.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Режиссер оскароносного фильма «Мужской стриптиз» и актрисы Кристин Скотт Томас и Шэрон Хорган представят новую комедию на IVI
Цифровая премьера фильма «Почти знамениты», ранее представленного на кинофестивале в Торонто, состоялась в онлайн-кинотеатре IVI 25 июня
Новости 24
Зинаида Застелло:«Необходимо, чтобы у нас была Конституция, достойная Российского государства»
Число умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 26 июня 2020 года выросло до 215 человек
Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 26 июня 2020 года увеличилось до 9 979 человек
Прокуратура взяла на контроль выявление причин пожара в Литературном музее
Евгений Семенов: «Ситуация с коронавирусом доказала своевременность поправок в Конституцию»
Юрий Ерофеев: «Поправки в Конституцию помогут воспитать здоровое поколение»
В Нижнем Новгороде могут открыть примерочные в магазинах одежды
Общественная палата Нижегородской области направила на голосование по поправкам в Конституцию более 13 тысяч наблюдателей
В Нижнем Новгороде 26 июня ожидается сильный ветер и переменная облачность без осадков
В городе Бор 137 многоквартирных домов готовы к отопительному сезону
В региональный закон об обманутых дольщиках внесли изменения
В Нижнем Новгороде стартовал конкурс на создание эскиза талисмана 800-летия города
Роман Стронгин: «Я убедился, что электронное голосование - это действительно удобно»
Глеб Никитин рассказал о значении поправок в Конституцию России для Нижегородской области
Глеб Никитин принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию
Ольга Щетинина: «За свое здоровье и безопасность при посещении избирательных участков нижегородцы могут быть спокойны»
Более 140 тысяч нижегородцев подали заявку на участие в онлайн-голосовании по поправкам в Конституцию
Мария Самоделкина: «Голосуя за обновленную Конституцию, мы можем изменить нашу жизнь к лучшему»
Нижегородская область заняла второе место в топе самых дорогих квартир в ПФО