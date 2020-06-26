«Мы не готовы рисковать вашим здоровьем»: Фестиваль Alfa Future People 2020 отменен из-за коронавируса

Вопрос о том, состоится ли фестиваль Alfa Future People-2020, волнует россиян уже давно. Масштабный оупен-эйр, каждый год собирающий в поле под Нижним Новгородом несколько десятков тысяч зрителей из разных уголков страны, оказался под угрозой срыва наравне с остальными массовыми мероприятиями из-за пандемии коронавируса.

И вот наконец организаторы приняли окончательное решение. В этом году AFP не состоится.

- Никто не знает, будет вторая волна коронавируса или нет — но мы не готовы рисковать вашим здоровьем. Мы приняли единственно верное решение в этой ситуации: переносим фестиваль на следующий год, - сообщается в официальной группе фестиваля в социальных сетях.

Создатели AFP поблагодарили тех, кто купил билеты еще зимой и пообещали всем вернуть потраченные деньги в ближайшее время.

Такая новость очень расстроила любителей фестиваля. Под постом набралось уже более 700 комментариев.

«AFP - 3 буквы, а сколько в них радости и эмоций! Короче, спасибо вам за все, что вы делаете. В данной ситуации вы вообще не виноваты. Зато теперь видно, как ценны вы были и все мелкие косяки вообще забываются», «Ну что ж, глупо было надеяться, что всё же фест состоится в этом году, однако очень порадовал оптимистичный настрой на 2021 год!» - пишут фанаты.

Напомним, в этом году Alfa Future People планировалось провести с 7 по 9 августа. Но впервые за историю существования фестиваля он должен был пройти не в Большом Козино, а в районе Ильиногорска в Володарском районе.

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