Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 28 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

В 33 районах Нижегородской области за минувшие сутки не зафиксированы новые случаи заражения COVID-19. 61,7% от общего числа заболевших коронавирусом - 10 531 человек - уже здоровы.

По данным на 28 июня, общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 17 060 человек.

Наибольшее количество зараженных по прежнему в областном центре – вирус верифицирован у 8124 человек, проживающих в Нижнем Новгороде. В двух муниципалитетах количество зараженных перевалило за тысячу – в Дзержинске и Павловском районе 1162 и 1007 человек соответственно.

Далее в этом антирейтинге расположились Бор и Кстово (616 и 528 заболевших). Более четырехсот заболевших в Богородском, Семеновском, Кулебакском и Дивеевском районах. Более двухсот зараженных коронавирусной инфекцией - в Сергачском, Володарском, Городецком, Шатковском, Навашинском и в Балахнинском районах.

Напомним, с 16 июня 2020 года снят карантин в Выксе. Соответствующее постановление подписал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Несколькими днями позже глава региона в своем инстаграм-аккаунте сообщил, что не исключает введение карантина и во втором по величине городе области – Дзержинске. Впрочем, вчера Глеб Никитин, отвечая на вопрос одного из подписчиков, сообщил, что ситуация с коронавирусом улучшилась. «Не думаю, что такие меры потребуются», - написал он в Инстаграме.

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