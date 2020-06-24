Статистика зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 24 июня 2020 года: Выявлено 207 новых случаев заражения

Общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области уже перевалило за 16 тысяч человек. За последние сутки диагноз подтвердился еще у 207 жителей региона.

По количеству новых случаев, которые были зафиксированы в разных субъектах России за день, Нижегородская область снова оказалась на пятом месте. В лидерах по-прежнему Москва, где опасным вирусом заразились еще 811 человек, и Московская область с 507 случаями. Затем идут Ханты-Мансийский автономный округ (323) и Санкт-Петербург (218).

Напомним, на сегодняшний день карантин по коронавирусу действует в трех населенных пунктах Нижегородской области: Павлове, Кулебаках и Дивееве. Несколько дней назад власти заявили, что ограничения также могут ввести и в Дзержинске - вопрос уже обсуждается в областном штабе по противодействию распространения коронавируса.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 24 июня 2020 года):

- число зараженных - 16 197 человек;

- число умерших - 205 человек;

- число выздоровевших - 9 489 человек.

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