В Дзержинске жители элитного коттеджного поселка незаконно пользовались водой 13 лет

История с незаконной врезкой в централизованные сети водоснабжения началась 13 лет назад, когда журналисты местной газеты «Дзержинское время» рассказывали о «варварской прокладке водопровода» к яхт-клубу в поселке Желнино на берегу Оки.

Ранее на этом месте располагалась спортивная база завода «Капролактам», сейчас, согласно выписке ЕГРН, назначение участка – палаточный городок под размещение санатория. На самом деле, ни городков, ни тем более санаториев на этом участке нет, а есть коттеджный поселок, состоящий из 13 участков.

Поселок этот известен тем, что в нем живут далеко не бедные люди, в частности, бывший депутат и чиновник Павел Воронин. Поселок обнесен забором, и сегодня является частной охраняемой территорией.

Самовольно сооруженный колодец с врезками, возможно, существует с 2007 года. ФОТО: Сергей Кулаков

По словам ведущего юрисконсульта ОАО "ДВК" Ивана Трофимова, специалисты городского водоканала (ОАО «ДВК») обнаружили, что по данной ветке потребляется гораздо больше воды, чем оплачивается по счетам. «На уровне руководства предприятия было принято решение провести проверку на предмет обнаружения врезок», - сообщил он.

В ходе проверки недалеко от поселка был обнаружен колодец, к которому присоединялись пять труб. По словам Ивана Трофимова, труба в направлении яхт-клуба была проложена еще в 2007 году, поэтому есть все основания предполагать, что и сам колодец, и трубы от него, ведущие в сторону коттеджного поселка, соорудили тогда же. Под видом прокладки ХВС к яхт-клубу. А значит, незаконная врезка существует около 13 лет.

«Было принято решение провести раскопки и выявить, куда именно ведут незаконные врезки, - рассказывает Иван Трофимов. – Но на следующий день около колодца были обнаружены люди с болгарками, которые поспешно отрезали врезанные трубы. Кроме того, на территорию коттеджного поселка заезжала бурильная техника. Это понятно – врезки ликвидированы, жители поселка остались без воды и срочно приняли меры».

На данный момент ОАО «ДВК» обратился с заявлением в полицию по факту хищения воды. По самым приблизительным подсчетам, ущерб от незаконных врезок может составлять десятки миллионов рублей. Трубы раскопаны максимально близко к забору огороженного поселка, поверены измерительными приборами, подчеркнул Иван Трофимов.

Как сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД, сотрудниками УМВД России по городу Дзержинску по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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