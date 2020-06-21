2020-06-20T19:39:43+03:00
Общество

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 21 июня 2020 года составило 15328 человек

За сутки в Нижнем Новгороде был выявлено 228 новых случаев заражения
Анастасия НАЗАРОВА
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54,6% от общего числа заболевших коронавирусом в Нижегородской области выздоровели.54,6% от общего числа заболевших коронавирусом в Нижегородской области выздоровели.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Несмотря на то, что коэффициент распространения коронавируса в Нижегородской области падает, число зараженных продолжает расти. По данным на 01.00 21 июня 2020 года, за сутки выявлено 228 новых случаев заболевания. Таким образом общее число зараженных выросло до 15328 человек.

Примерно 5,5 тысячи нижегородцев пребывают на амбулаторном лечении, то так как у них болезнь протекает либо в легкой форме, либо без симптомов. Вместе с тем в больницах находятся более 1,3 тысячи человек, а в обсерваторах - 14.

«Комсомольская правда» также рассказывала, что смертельно опасное заболевание удалось побороть 54,6 % заболевших нижегородцев (это 8372 человека). При этом из жизни ушли 193 пациента с подтвержденным коронавирусом (за последние сутки пришла информация сразу по пяти новым жертвам).

- У большинства погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями, - заявил заместитель губернатора Нижегородской области, глава регионального минздрава Давид Мелик-Гусейнов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 01.00 21 июня 2020 года):

- число зараженных выросло до 15328 человек;

- число умерших выросло до 193 человек;

- число выздоровевших выросло до 8372 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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