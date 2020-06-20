2020-06-20T19:29:19+03:00
Общество

Ракетный корабль «Великий Устюг» приплыл в Нижний Новгород

Судно направляется в Санкт-Петербург, где пройдет военно-морской парад [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.
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Ракетный корабль «Великий Устюг» приплыл в Нижний Новгород. Судно направляется в Санкт-Петербург, где пройдет военно-морской парад, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

20 июня экипаж корабля поприветствовал губернатор Глеб Никитин. На встрече с командиром корабля Максимом Никифоровым чиновник напомнил, что приволжская столица сыграла важную роль в истории ВМФ, упомянув завод «Красное Сормово».

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Символично, что мы встречаемся в акватории Волги, неподалеку от катера «Герой», который принимал участие в Сталинградской битве. 24 июня здесь пройдет торжественное мероприятие «Марш Победы». Приятно, что в преддверии этого события нижегородцев приветствуют и боевые корабли ВМФ России, - подчеркнул глава региона.

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

В свою очередь Максим Никифоров рассказал, что «Великий Устуг» создан также на Волге, в Зеленодольске. А артиллерийская установка изготовлена на «Буревестнике» в Нижнем Новгороде.

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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