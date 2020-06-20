Первенцу Бориса Немцова и Екатерины Одинцовой исполнилось 25 лет

Сыну политика Бориса Немцова и телезвезды Екатерины Одинцовой исполнилось 25 лет. Свой день рождения Антон Немцов, как две капли похожий на своего знаменитого отца, отмечает вместе с женой и маленьким сыном в Ньй-Йорке.

Сначала с праздником именинника поздравила мама, опубликовав архивные фотографии и трогательный пост в Инстаграме.

odintsovaprtrend Екатерина Одинцова призналась, что счастлива быть матерью такого сына.

- Сынок, я счастлива быть твоей мамой! Ты уникальный, умный и добрый. Ты умеешь видеть в людях лучшее, а в мире - множество возможностей. У тебя прекрасная семья, ты крепко стоишь на ногах, и я желаю тебе быть счастливым, какие бы события не происходили вокруг, - написала Екатерина Одинцова.

antonnemtsov Антон Немцов вместе с женой Анной и сыном Борей прилетели в Нью-Йорк

Следом к поздравлениям присоединилась бабушка Антона - Нина Одинцова, которая написала внуку в «Фейсбуке», что 25 лет назад в 10 утра в него вселилась душа.

- И она прекрасна! Я тебя очень люблю. Такого внука трудно не полюбить. Чистый, открытый, чуткий и очень справедливый. Ты абсолютно лишен лукавства, не интересуешься сплетнями и интригами, веришь в божественное свойство души любого человека. При всем при этом очень разбираешься в людях почти с первого знакомства. И, несмотря на юный возраст, при принятии решений зришь в корень, - поздравила именинника бабушка.

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