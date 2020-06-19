Молодой лось едва не погиб, провалившись в котлован с водой на Бору

Кто знает, что могло случиться с молодым лосем, если бы не лай собак, почувствовавших неподалеку что-то неладное. Услышавшие псов рабочие осмотрели местность и наткнулись сохатого, который провалился в емкость с водой. Скорее рванули к егерю, а тот в свою очередь вызвал на подмогу борских спасателей.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области, информация о лосе, провалившемся в металлическую емкость, вкопанную в землю примерно на два-два с половиной метра, поступила около десяти часов утра 18 июня. Спасатели полагают, что животное просто проходило мимо, но, услышав собачий лай, оступилось и рухнуло в западню.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

- Из воды виднелась лишь его голова и часть спины. Выбраться самостоятельно самый крупный представитель семейства оленевых не мог…- с грустью сообщили в МЧС.

Медлить было нельзя. Группа спасателей приехала так быстро, как смогла: три человека из аварийно-спасательного отряда городского округа Бор и три человека из Приволжского поисково-спасательного отряда.

Фото: https://vk.com/typical_nn

По словам врио старшего смены аварийно-спасательного отряда Ирины Уткиной, которая также участвовала в спасательной операции, рассказала, что действовать нужно было крайне аккуратно. Столпотворение могло лишь навредить, поэтому решено было задействовать в вытаскивании бедного лося минимум людей.

Фото: https://vk.com/typical_nn

- Животное, которому на вид около двух лет, было страшно напугано и боялось двигаться, - вспоминает Ирина Уткина. - Стропу удалось просунуть под животом лося, потом через нее пропустили веревку и уже затем приступили к подъему животного. Как только лося вытащили, и он почувствовал ногами землю, сохатый рванулся в бега.

Отмечается, что в итоге животному не понадобилась помощь ветеринаров, хотя те дежурили на месте. Специалисты уверяли: животное успокоится и придется в себя.

Молодой лось провалился в котлован с водой на Бору.Видео: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

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