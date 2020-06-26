Видеонаблюдение – это спокойствие

Многие нижегородцы сейчас живут на дачах. А что происходит дома? Следить за безопасностью жилья и не волноваться поможет «Видеонаблюдение» от «Ростелекома». Умные камеры также покажут, чем занят ребенок, есть ли свободное место на парковке и как продвигается ремонт. Своим опытом использования сервиса в различных ситуациях поделились сотрудники компании.

Антон Яковлев, директор по работе с массовым сегментом Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Домашнее видеонаблюдение для меня прежде всего – спокойствие и уверенность. Во-первых, легко присматривать за дачей. О незваном госте мне сразу придет оповещение на смартфон. Где бы я ни был – на работе, дома, в гостях – возьму телефон и с помощью мобильного приложения все увижу.

Во-вторых, видеонаблюдение выручает с поиском парковочного места около дома. Я установил камеру так, чтобы в обзор попадала территория около подъезда. Подъехал, открыл приложение, увидел, где есть свободные места. Мои коллеги тоже пользуются этой «фишкой».

Людмила Рябова, главный специалист Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Видеонаблюдение я установила, когда делала ремонт. Встроенный датчик движения фиксировал приход бригады в квартиру, я в любой момент могла увидеть, чем заняты мастера и насколько качественно они выполняют работу.

А сейчас открыла новые возможности видеонаблюдения. К моему сыну-дошкольнику приходит на дом логопед. Как и большинство его ровесников, сын не очень любит заниматься, пытается где-то потянуть время, где-то полениться. Поставила в комнате камеру. Теперь, например, готовлю ужин и смотрю на телефоне, как проходит занятие. Сын знает, что я все вижу и слышу, а при необходимости через микрофон камеры могу и приструнить. Его это дисциплинирует. Еще один большой плюс – записи занятий сохраняются в архиве. Мы с ребенком потом их пересматриваем, повторяем упражнения, и сыну понятно, правильно ли он их выполняет. Это очень помогает, довольны и мы, и педагог.

Скоро у меня планируется очередной отпуск, мы уедем в другой город, но благодаря видеокамере, которую я переместила в коридор, смогу быть спокойна за безопасность своей квартиры»

Приобрести камеры можно в офисах продаж и обслуживания «Ростелекома» или заказать доставку. Работают устройства от Wi-Fi-сети любого оператора. Управление доступно пользователям на смартфоне, компьютере или планшете через личный кабинет.

Подробнее узнать об услуге «Видеонаблюдение» можно по телефону 8 800 1000 800 и на сайте компании rt.ru.