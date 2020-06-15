2020-06-15T11:18:29+03:00
Общество

Число умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 15 июня 2020 года выросло до 173 человек

За последние сутки в нижегородских больницах скончались еще пять пациентов
Анастасия НАЗАРОВА
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За последние сутки в нижегородских больницах скончались еще пять пациентов.За последние сутки в нижегородских больницах скончались еще пять пациентов.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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Еще пять жителей Нижегородской области скончались от коронавирусной инфекции. По данным на 15 июня 2020 года, число летальных случаев достигло 173, сообщили в пресс-службе областного правительства со ссылкой на замглавы региона, главу министерства здравоохранения Давида Мелик-Гусейнова.

Чиновник уточнил, что у большинства погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями.

В свою очередь губернатор Глеб Никитин рассказал, что коэффициент распространения COVID-19 в Нижегородской области опустился до 0,72. И это самый низкий показатель за все время.

- Если тенденция сохранится, то будем планировать переход на второй этап снятия ограничений. Дальнейшая стабилизация во многом зависит от каждого из нас. Напомню, что в регионе сохраняется масочный режим в общественных местах и самоизоляция. Не посещая без необходимости места массового скопления людей, вы сможете защитить себя и своих близких, - отметил глава региона.

Ранее сообщалось, что регион поднялся на шестое место в России по числу новых случаев заражения за последние сутки. На 15 июня 2020 года диагноз в общей сложности подтвердился у 14204 нижегородцев.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 15 июня 2020 года):

- число зараженных выросло до 14204 человек;

- число умерших выросло до 173 человек;

- число выздоровевших выросло до 6811 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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