Число умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 15 июня 2020 года выросло до 173 человек

Еще пять жителей Нижегородской области скончались от коронавирусной инфекции. По данным на 15 июня 2020 года, число летальных случаев достигло 173, сообщили в пресс-службе областного правительства со ссылкой на замглавы региона, главу министерства здравоохранения Давида Мелик-Гусейнова.

Чиновник уточнил, что у большинства погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями.

В свою очередь губернатор Глеб Никитин рассказал, что коэффициент распространения COVID-19 в Нижегородской области опустился до 0,72. И это самый низкий показатель за все время.

- Если тенденция сохранится, то будем планировать переход на второй этап снятия ограничений. Дальнейшая стабилизация во многом зависит от каждого из нас. Напомню, что в регионе сохраняется масочный режим в общественных местах и самоизоляция. Не посещая без необходимости места массового скопления людей, вы сможете защитить себя и своих близких, - отметил глава региона.

Ранее сообщалось, что регион поднялся на шестое место в России по числу новых случаев заражения за последние сутки. На 15 июня 2020 года диагноз в общей сложности подтвердился у 14204 нижегородцев.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 15 июня 2020 года):

- число зараженных выросло до 14204 человек;

- число умерших выросло до 173 человек;

- число выздоровевших выросло до 6811 человек.

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