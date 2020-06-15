2020-06-15T11:40:28+03:00
Общество

Паломнические и туристические маршруты Нижегородской области: село Хирино

Село Хирино стоит посетить, чтобы поклониться частице мощей Иоанна Предтечи и познакомиться с культурой и бытом наших предков в уникальном музее, собранном местными жителями
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Паломнические и туристические маршруты Нижегородской области: село ХириноПаломнические и туристические маршруты Нижегородской области: село ХириноФото: Предоставлено "Комсомолке"
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Нижегородская область – кладезь туристических и паломнических маршрутов. В село Хирино Шатковского района удобно завернуть по дороге в Болдино – от основной трассы придется отклониться всего на 7 километров.

Главный ориентир при повороте на Хирино – храм в честь Усекновения Честной Главы Иоанна Предтечи, видный издалека. Необычна его архитектура – нехарактерные для сельских церквей большие размеры и стиль барокко.

У храма два придела – верхний и нижний, колокольня с полной звонницей, с которой открывается великолепный вид на окрестные поля. В верхний придел ведет монументальная лестница, поднимающаяся над наружной галереей нижнего этажа.

Замысловатая архитектура храма и масштабные объемы его нефа напоминают о размахе, с которым жил помещик Алексей Путятин, построивший здесь каменную церковь на месте деревянной в середине XVIII столетия. По одной из версий, он заказал проект самому придворному архитектору – Василию Баженову.

На протяжении двух веков храм служил настоящей достопримечательностью. Даже Николай II, проезжая однажды мимо вместе с семьей, завернул в Хирино, чтобы посмотреть на неожиданное для этих мест произведение зодчества.

А вот многие современные хиринцы еще десять лет назад и не догадывались, каким сокровищем обладают. Потому что на месте великолепного некогда храма видели лишь почерневшие стены без крыши в зарослях травы, куда приходили пастись коровы. С 1930-х годов в храме не служили, а время и людское равнодушие сделали свое дело, приведя барочный шедевр почти к полному разрушению.

Паломнические и туристические маршруты Нижегородской области: село Хирино Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Паломнические и туристические маршруты Нижегородской области: село ХириноФото: Предоставлено "Комсомолке"

Теперь же храм полностью восстановлен, толпа прихожан из разных сел частенько съезжается сюда на архиерейские богослужения. А в 2016 году храм обрел новую святыню – частицу мощей Иоанна Предтечи, которую по благословению священноначалия Русской Православной Церкви привез сюда из Ватикана человек, возродивший храм, - ученый, промышленник и филантроп Игорь Ашурбейли. Он корнями связан с хиринской землей, на которой жили несколько поколений его предков по материнской линии.

Скромный труженик, хиринский каменщик и печник Григорий Резанов, крещеный в этом храме, здесь же венчавшийся, а в 1915 году перебравшийся на постоянное жительство в Баку, и предположить не мог, что спустя столетие праправнук в его память благоприятно изменит ход истории села под Арзамасом, насчитывающей, кстати, без малого 440 лет. Не только храм возродит, но и общественную и экономическую жизнь в Хирине на рельсы поставит: откроет новые производства, поможет местным сельхозпроизводителям, построит Общественный центр.

Этот центр, кстати, отдельная достопримечательность. Прежде всего благодаря разместившемуся здесь уникальному музею с собранием раритетов – старинной одежды, мебели и диковинной утвари, назначение которой сейчас без специального пояснения и не поймешь.

Собирать экспозицию много лет назад начали сами хиринцы, осознав, что хлам, хранящийся на чердаках и в кладовых, может иметь определенную ценность. Лучших наглядных пособий для изучения истории культуры и быта сел средней полосы России и придумать невозможно.

С тех пор как коллекция выставлена в Общественном центре, где часто бывают гости, музей начал пополняться и теперь создается, что называется, всем миром. Экспонаты сюда привозят и из соседних сел, и из Нижнего, и из Арзамаса, и даже из Москвы. Дарители нашли отличный способ сохранить память о своих предках и их образе жизни.

Музей хранит и артефакты, подаренные искателям самой хиринской землей. До революции село было зажиточным, и до сих пор здесь частенько находят клады.

Особенно интересно в Хирине бывает в середине сентября, когда отмечается День села. Семь лет назад Игорь Ашурбейли учредил масштабный фестиваль, приуроченный к этому празднику и к престольному празднику Предтеченского храма.

Фестиваль «Голос традиций» - это масштабная ярмарка ремесел и фермеров с мастер-классами; это концерт фольклорных коллективов из Нижегородской области и выступления столичных звезд, посвятивших свое творчество сохранению народной культуры; это большая развлекательная программа для взрослых и детей; это конкурс производителей сельхозпродукции, исполнителей и ремесленных мастерских, победители которого получают гранты от холдинга Игоря Ашурбейли «Социум».

Если пандемия не помешает проведению фестиваля в этом году, приезжайте – и вы узнаете, как отмечали престольные праздники наши предки.

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