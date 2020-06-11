Благотворительный проект 9-летнего Павла Абрамова из Арзамаса вышел на международный уровень

Школьный благотворительный проект юного арзамасца по оказанию помощи бездомным животным вырос в международное движение «Арт Пространство Абрамова Павла» и получил общественное признание. Сын инженера-технолога СГТ АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П. И. Пландина» Ивана Большакова Павел при поддержке родителей реализует социальный проект, направленный на помощь приютам для животных.

Мальчик уже был отмечен на разных уровнях: в прошлом году стал лауреатом городской премии в сфере добровольчества «Смелые люди» в номинации «Доброволец года» и обладателем Знака общественного признания за вклад в развитие добровольческого движения Нижегородской области «Меняющие мир» в номинации «Открытие года». И вот новый успех: наш юный земляк - лауреат Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце 2020».

Мы списались с мальчиком и его мамой Екатериной Александровной в соцсетях и попросили ответить на несколько вопросов.

– Павлик, что почувствовал, когда узнал о столь высокой награде?

– Это большая честь для меня, ведь это не конкурс, а знак общественного признания! Останавливаться на достигнутом я не собираюсь. Свое дело буду развивать, независимо от наград, потому что животных, нуждающихся в помощи, огромное количество, им нужны лечение, уход, питание. А еще я рад поддерживать людей, которые помогают животным, ведь это тяжелый труд! Для меня важно быть услышанным и чтобы ситуация с брошенными животными улучшалась.

– Расскажи, с чего началась твоя благотворительная деятельность?

– Два года назад я начал авторский проект «Что может маленький волонтер?» в помощь бездомным животным арзамасского приюта «Жизнь». Вместе с родителями и друзьями из школы мы проводили различные просветительские и благотворительные мероприятия по сбору кормов.

Летом 2019 года запустили акцию «Добрая кисть»: вместе с мамой начали рисовать на заказ портреты животных по фото. Поначалу обменивали работы на корм для животных. Но проект быстро развивался и вскоре стал международным: заказы мне стали поступать из разных уголков мира. Теперь каждый заказчик самостоятельно оценивает работу, а средства идут на помощь нашим подопечным приютам и животным, а также на реализацию других идей.

– Каких, например?

– Совсем недавно мы оплатили операции по стерилизации 11 бездомных животных. Эту акцию мне помогли организовать волонтёры нашего города.

– А планами поделишься?

– Конечно. Тем более сейчас летние каникулы, есть возможность больше времени посвятить и рисованию, и новым идеям. Например, скоро стартуют два онлайн-аукциона с моими работами: в Техасе и Самаре. Выпущена серия авторских открыток, которые также быстро разлетаются по миру, а средства от продажи идут в помощь подопечным. На стадии реализации и новый социокультурный проект, призванный объединить творчество и любовь к животным. Это будет арт-пространство, которое сможет посетить каждый желающий.

– Каким приютам ты помогаешь?

– Не только приютам, но и отдельным животным. Это приюты «Жизнь» (Арзамас), «Собака на счастье» (Владимир), собака Марта из приюта «Ржевка» (Санкт-Петербург), кот Марсель из благотворительного фонда «Бездомыш» (Нижний Новгород), собака Бусинка из приюта «Путь домой» (Москва). Также средства от продажи рисунков перечисляются Центру помощи семьям Святого Владимира (Самара). В этом году я планировал посетить все подопечные приюты, но ситуация в мире не позволила этого сделать, поэтому пока общаемся с ними дистанционно.

– Как, кстати, окончил учебный год?

– На «отлично». Хотя дистанционно учиться мне не понравилось, я очень соскучился по одноклассникам и учителям (Павлик учится в школе № 1 Арзамаса, перешел в 4 класс. - Прим. ред.).

– Чем-то еще интересуешься помимо своей благотворительной деятельности?

– В свободное время увлекаюсь каратэ, шахматами, английским.

– Пожелай что-нибудь нам, взрослым?

– Я желаю верить в свою мечту и думать только о хорошем, быть добрее и к окружающим людям, и к животным. И вообще ответственно относиться ко всему живому!

КОНКРЕТНО

Любимая книга?

– «Моя семья и другие звери» Джеральда Даррела, серия книг «Жизнь замечательных животных».

Есть домашние животные?

– У нас живут два кота - Сырок и Рысик, оба они когда-то были подобраны с улицы.

Кем хочешь стать в будущем?

– Архитектором.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

За все существование проекта «Добрая кисть» Павел Абрамов нарисовал на заказ около 130 картин, на очереди еще около тысячи работ, заказанных из разных уголков света.

Также удалось собрать 1,3 тысячи килограммов продуктов, медикаментов, бытовых принадлежностей, стройматериалов, оборудования для приюта «Жизнь».