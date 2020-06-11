2020-06-11T15:22:47+03:00
Общество

Влюбленные из Нижнего Новгорода сыграли онлайн-свадьбу

На виртуальное застолье пара пригласила полсотни гостей [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Александр и Екатерина были одни в целом ресторане.Александр и Екатерина были одни в целом ресторане.
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Влюбленные Александр и Екатерина из Нижнего Новгорода сыграли свадьбу в онлайн-режиме. Причем сделали это не втихаря, а на широкую ногу: с гостями, банкетом и роскошной фотосессией в интерьерах гостиницы.

Пара не сразу нашла организаторов для своей виртуальной свадьбы.

Пара не сразу нашла организаторов для своей виртуальной свадьбы.

«Родители были против»

Невеста рассказала «Комсомольской правде», что свадьбу они запланировали еще до пандемии коронавируса, а поскольку неизвестно, сколько еще продлится режим самоизоляции, решили не откладывать персональный праздник и провести его в необычном формате.

- Просто расписаться и идти домой не хотелось. А онлайн-формат сейчас актуален во всем: люди и учатся, и работают в интернете. Так почему и свадьбу не отметить с помощью современных технологий? Родители, конечно, были против, но мы их уговорили, - заявила Екатерина.

Влюбленные решили не откладывать свадьбу из-за коронавируса.

Влюбленные решили не откладывать свадьбу из-за коронавируса.

Однако в ходе подготовки выяснилось, что далеко не все свадебные организаторы оказались готовы к такому вызову. Поэтому пришлось обзвонить не один десяток ведущих, чтобы найти «своих людей». Ими стали ведущие Татьяна Печерская и Антон Киселев. В качестве площадки для виртуального застолья выбрали одну из гостиниц на Автозаводе.

- Там загорелись нашей идеей и придумали много интересных штучек, чтобы сделать наш день необычным и запоминающимся, - отметила собеседница «Комсомолки».

И, действительно, в гостинице на предложение влюбленных устроить онлайн-торжество отреагировали с любопытством, потому как прежде с таким форматом им сталкиваться не приходилось.

- Мы понимали, что что-то может пойти не так или что в итоге молодоженов не устроит онлайн-формат, не получат эмоции, - призналась организатор Юлия Малышева. - Но было интересно всем. Мы старались продумать каждую мелочь, чтобы создать настроение и чтобы им этот день запомнился.

Организаторам онлайн-свадьбы нужно было сделать так, чтобы интернет ловил у всех участников торжества.

Организаторам онлайн-свадьбы нужно было сделать так, чтобы интернет ловил у всех участников торжества.

Главное, чтобы интернет не завис

Главная особенность (и сложность) онлайн-свадьбы заключается в том, что все завязано на интернете: нужно сделать так, чтобы у каждого гостя он ловил с высокой скоростью и не завис в самый неподходящий момент.

- На самом деле в онлайн-свадьбе очень важна организация всех участников, чтобы настроение каждому и чтобы гости ощутили свое присутствие на банкете! Вообще много разных моментов с подготовкой сценария праздника. Но нам повезло с ведущими. Они, кажется, все знают и ко всему готовы, - заявила нижегородка.

Невеста призналась, что праздник удался!

Невеста призналась, что праздник удался!

В свою очередь организатор свадьбы рассказала, что сейчас многие пары решают провести торжество вдвоем, но это слишком камерный формат (наедине в гостиничном номере, еду приносят прямо туда). Или, например, кто-то в ресторане ужинает вдвоем, а потом остается в номере. В такой свадьбе минимум участников. Иногда ведущий развлекает молодоженов в онлайн-режиме. Но все равно это вечер для двоих, настаивает Юлия Малышева. А Екатерина с Александром захотели услышать поздравления родных в прямом эфире, и организаторы пошли им навстречу.

Гостей на виртуальную свадьбу пригласили немного - всего пятьдесят друзей и близких родственников. Еще 100 человек подключались к прямой трансляции в течение вечера, чтобы поздравить пару.

- Для нижегородцев в ресторане нам предложили банкет на вынос, поэтому в день свадьбы наши гости получили блюда на дом. У гостей из других городов, к сожалению, такой возможности не было, - уточнила Екатерина.

В итоге праздник удался! По словам молодоженов, они были одни в целом ресторане и будто этот день был только для них двоих. Но в то же время близкие люди разделили с ними радостные моменты.

- Было невероятно круто, - призналась невеста.

Кстати, организаторы со своей стороны соблюдали все меры предосторожности: носили маски и перчатки, дезинфицировали всё и вся, а также старались соблюдать дистанцию.

- Иногда это усложняло процесс. Было очень непривычно, но мы справились, - заключила Юлия Малышева.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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