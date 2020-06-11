Влюбленные из Нижнего Новгорода сыграли онлайн-свадьбу

Влюбленные Александр и Екатерина из Нижнего Новгорода сыграли свадьбу в онлайн-режиме. Причем сделали это не втихаря, а на широкую ногу: с гостями, банкетом и роскошной фотосессией в интерьерах гостиницы.

Пара не сразу нашла организаторов для своей виртуальной свадьбы.

«Родители были против»

Невеста рассказала «Комсомольской правде», что свадьбу они запланировали еще до пандемии коронавируса, а поскольку неизвестно, сколько еще продлится режим самоизоляции, решили не откладывать персональный праздник и провести его в необычном формате.

- Просто расписаться и идти домой не хотелось. А онлайн-формат сейчас актуален во всем: люди и учатся, и работают в интернете. Так почему и свадьбу не отметить с помощью современных технологий? Родители, конечно, были против, но мы их уговорили, - заявила Екатерина.

Влюбленные решили не откладывать свадьбу из-за коронавируса.

Однако в ходе подготовки выяснилось, что далеко не все свадебные организаторы оказались готовы к такому вызову. Поэтому пришлось обзвонить не один десяток ведущих, чтобы найти «своих людей». Ими стали ведущие Татьяна Печерская и Антон Киселев. В качестве площадки для виртуального застолья выбрали одну из гостиниц на Автозаводе.

- Там загорелись нашей идеей и придумали много интересных штучек, чтобы сделать наш день необычным и запоминающимся, - отметила собеседница «Комсомолки».

И, действительно, в гостинице на предложение влюбленных устроить онлайн-торжество отреагировали с любопытством, потому как прежде с таким форматом им сталкиваться не приходилось.

- Мы понимали, что что-то может пойти не так или что в итоге молодоженов не устроит онлайн-формат, не получат эмоции, - призналась организатор Юлия Малышева. - Но было интересно всем. Мы старались продумать каждую мелочь, чтобы создать настроение и чтобы им этот день запомнился.

Организаторам онлайн-свадьбы нужно было сделать так, чтобы интернет ловил у всех участников торжества.

Главное, чтобы интернет не завис

Главная особенность (и сложность) онлайн-свадьбы заключается в том, что все завязано на интернете: нужно сделать так, чтобы у каждого гостя он ловил с высокой скоростью и не завис в самый неподходящий момент.

- На самом деле в онлайн-свадьбе очень важна организация всех участников, чтобы настроение каждому и чтобы гости ощутили свое присутствие на банкете! Вообще много разных моментов с подготовкой сценария праздника. Но нам повезло с ведущими. Они, кажется, все знают и ко всему готовы, - заявила нижегородка.

Невеста призналась, что праздник удался!

В свою очередь организатор свадьбы рассказала, что сейчас многие пары решают провести торжество вдвоем, но это слишком камерный формат (наедине в гостиничном номере, еду приносят прямо туда). Или, например, кто-то в ресторане ужинает вдвоем, а потом остается в номере. В такой свадьбе минимум участников. Иногда ведущий развлекает молодоженов в онлайн-режиме. Но все равно это вечер для двоих, настаивает Юлия Малышева. А Екатерина с Александром захотели услышать поздравления родных в прямом эфире, и организаторы пошли им навстречу.

Гостей на виртуальную свадьбу пригласили немного - всего пятьдесят друзей и близких родственников. Еще 100 человек подключались к прямой трансляции в течение вечера, чтобы поздравить пару.

- Для нижегородцев в ресторане нам предложили банкет на вынос, поэтому в день свадьбы наши гости получили блюда на дом. У гостей из других городов, к сожалению, такой возможности не было, - уточнила Екатерина.

В итоге праздник удался! По словам молодоженов, они были одни в целом ресторане и будто этот день был только для них двоих. Но в то же время близкие люди разделили с ними радостные моменты.

- Было невероятно круто, - призналась невеста.

Кстати, организаторы со своей стороны соблюдали все меры предосторожности: носили маски и перчатки, дезинфицировали всё и вся, а также старались соблюдать дистанцию.

- Иногда это усложняло процесс. Было очень непривычно, но мы справились, - заключила Юлия Малышева.

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