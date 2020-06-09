В Нижегородской области хотят возобновить производство легендарных экранопланов

Нижегородские власти заговорили о планах по возрождению производства легендарных экранопланов. Разработки современного экраноплана для пассажирских перевозок и нужд МЧС уже начались, сообщил первый заместитель губернатора Нижегородской области Евгений Люлин в своем «Инстаграме» 9 июня.

«Чайка» сможет выходить на необорудованный берег и перевозить несколько десятков человек.

- «Морской монстр», «Убийца ракетоносцев», «Летучий корабль». Все это названия экраноплана - уникального транспортного средства, сочетающего свойства корабля и самолета. Он летит над водой на высоте в несколько метров, используя экранный эффект. Поэтому скорость фантастическая - почти до 500 километров в час, - написал чиновник.

Евгений Люлин напомнил, что первый в мире экраноплан разработали в городе Горький (ныне Нижний Новгород. - Прим. ред.) представители конструкторской школы имени советского кораблестроителя Ростислава Алексеева. Созданный в 80-е годы прошлого столетия экраноплан «Лунь» быстро прославился на весь мир. Судно развивало невероятную скорость: оно могло мгновенно подобраться к цели и оставаться при этом незамеченным радарами.

«Чайка» сможет выходить на необорудованный берег и перевозить несколько десятков человек.

- В конце прошлого века проект забросили из-за недостатка финансирования. Мы чуть было не потеряли навсегда уникальные, перспективные технологии. Сейчас есть все шансы исправить историческую несправедливость и возродить производство легендарных экранопланов. Нижний Новгород вновь сможет подтвердить звание центра инновационных технологий, - заявил первый замглавы региона.

По словам Евгения Люлина, кое-какая работа в этом направлении уже ведется. В частности, стартовала разработка современного экраноплана для пассажирских перевозок и нужд МЧС. «Чайка» - так разработчики назвали свое будущее изобретение - сможет выходить на необорудованный берег, перевозить несколько десятков человек, а главное - лететь над водой на огромной скорости.

- Возрождение строительства экранопланов - вопрос не только престижа Нижегородской области, но и дополнительных заказов для целого ряда наших предприятий. Будем бороться за эти проекты, работать над привлечением дополнительного финансирования из федерального бюджета! - пообещал первый заместитель губернатора.

Напомним, не так давно на нижегородской земле возобновилось производство легендарного «Метеора», созданного гениальным конструктором Ростиславом Алексеевым. «Комсомольская правда» рассказывала, что серийное производство предыдущего поколения судов на подводных крыльях было прекращено в 2000-х годах. Всего с 1961 года было спущено на воду более 400 судов. И вот 23 декабря 2019 года на производственной площадке АО «ЦКБ по СПК имени Р. Е. Алексеева» состоялась церемония закладки этого речного пассажирского судна на подводных крыльях.

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