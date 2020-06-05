2020-06-05T16:54:51+03:00
Общество

Глеб Никитин пообщался с зараженной коронавирусом уборщицей

Губернатор Нижегородской области представился участником волонтерского движения #МыВместе
Анна МИГАЛОВА
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Глеб Никитин представился участником волонтерского движения #МыВместе.Глеб Никитин представился участником волонтерского движения #МыВместе.Фото: скриншот с видео
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин присоединился к волонтерскому движению #МыВместе. Участие в акции была разовой: чиновник встретился с добровольцами, помогающими нижегородцам во время пандемии коронавируса, а заодно позвонил по первому попавшемуся номеру из списка тех, кто оставлял заявки. О том, как прошло общение с жительницей, до которой он дозвонился, Глеб Никитин рассказал в своем «Инстаграме».

- Оказалась женщина, которая обращалась за доставкои продуктов и лекарств. При этом и она, и муж больны коронавирусом (муж в реанимации на искусственной вентиляции легких). «Выпытал», как проходит лечение мужа (стало лучше) и всю ли информацию она получает (руководитель отделения на ежедневном созвоне), а также спросил, есть ли жалобы (все нормально, только переживает), - поделился губернатор с подписчиками.

Вдобавок ко всему в ходе разговора зашла речь о работе волонтеров. Женщина на том конце провода рассказала, что заказ ее уже выполнили - быстро и по списку.

- И хотя в этом случае вроде все делается корректно, в голосе я слышал страх перед вирусом и за собственное будущее. Удалось принести хорошую весть - заявительница работает в больнице уборщицеи , а как раз накануне мною был подписан указ о дополнительных выплатах техническому персоналу больниц, - добавил глава региона.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Сейчас участниками волонтерского движения #МыВместе являются почти 1,8 тысячи человек. При этом по роду волонтерской деятельности в условиях пандемии нижегородцам помогают около 4 тысяч человек, уточнил губернатор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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