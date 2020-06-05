Жители Борского района избили и подожгли знакомого за оскорбление

Два жителя Борского района жестокого расправились со своим знакомым, оскорбившим отца одного из них. Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области, по факту покушения на убийство с особой жестокостью возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, преступление было совершено вечером 3 июня 2020 года. Конфликт вспыхнул между двумя мужчинами прямо на улице в поселке Большеорловское.

- Один оскорбил отца другого, и тот избил его в ответ, - пояснили в ведомстве.

Фото: https://nnovgorod.sledcom.ru/

Однако на этом дело не кончилось. 40-летний подозреваемый позвал своего дружка, и вместе они затащили избитого в машину, а после вывезли за пределы родного поселка.

Избиение 36-летнего мужчины продолжилось на обочине дороги возле поселка Березовский. Когда силы у главного обидчика иссякли, 28-летний подельник облил потерпевшего бензином и поджег его. Дожидаться, пока пострадавший сгорит заживо, мужчины не стали. Вместо этого быстренько покинули место преступления.

Каким-то чудом избитому удалось добраться до ближайшей канавы с водой, где он смог сбить пламя.

- Он дошел до родственницы, проживающей в поселке, и рассказал о случившемся, - добавили в СУ СКР по региону.

Оттуда потерпевшего доставили в ожоговый центр НИИТО в Нижнем Новгороде. В настоящее время мужчина находится в реанимации. Врачи говорят, что состояние его тяжелое.

Что же касается подозреваемых, то их полиции удалось отыскать по горячим следам на территории Балахнинского района. Вину в содеянном не отрицают. Скоро им изберут меру пресечения и предъявят обвинение.

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