2020-06-07T18:02:47+03:00
Общество

Полиция разгоняет с пляжей измученных жарой нижегородцев

О полицейских рейдах горожане сообщают в социальных сетях
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Полиция разгоняет с пляжей измученных жарой нижегородцев. Фото: "Нижний Новгород | БЕЗ ЦЕНЗУРЫ"Полиция разгоняет с пляжей измученных жарой нижегородцев. Фото: "Нижний Новгород | БЕЗ ЦЕНЗУРЫ"
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В Нижний Новгород наконец-то пришло настоящее лето – температура воздуха перевалила за отметку в 24 градуса, а на солнце и вовсе припекает не на шутку. Те, у кого есть возможность уехать на дачу или в сад, проводят выходные на свежем воздухе, но многим пришлось остаться в городе, и они решили освежиться в парках и на пляжах. Но все оказалось не так-то просто…

- Вход отдыхающим на Щелоковский хутор запретили совсем. На входе стоит толпа волонтеров и сотрудников полиции. Отдыхающих разгоняют вертолетом, - рассказал анонимный нижегородец в группе «Нижний Новгород | БЕЗ ЦЕНЗУРЫ».

- Все против отдыхающих (людей). Гребной так же охраняют, - пожаловался Олег Шумилов.

- Ай-яй, мы там недавно гуляли, это что, с сегодняшнего дня, что ли? – удивилась Екатерина Уварова.

- Лишили людей нормальной весны! Теперь хотят лишить лета! Хорошо тем, кто может уехать за город, а у кого такой возможности нет? Сидеть дома в духоте? – возмутилась Елена Баландина.

Между тем, напомним, в Нижегородской области продолжает расти количество заболевших коронавирусом. Так, по данным на 7 июня 2020 года, оно составляет 12 137 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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