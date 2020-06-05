Жительница Арзамаса делает удивительных кукол из капроновых колготок

Ирина Лаптева трудится на Арзамасском приборостроительном заводе изготовителем трафаретов шкал и плат в цеху №19. А еще она – известная на все предприятие мастерица, владеющая многими техниками рукоделия. Одно из ее увлечений – игрушки из капрона.

Иголка, нитки, синтепон и… колготки

Первую куклу – Домового – Ирина Лаптева сшила по видеоуроку. С этой мягкой игрушки и начался творческий путь Ирины Лаптевой, который длится вот уже пять лет.

– Всегда увлекательно начинать что-то новое, – рассказывает Ирина. – Мне стало интересно, как из недорогих материалов и минимальным набором инструментов можно сделать игрушку, которая не только украшает интерьер, но и греет душу, ведь она напитана положительной энергией рук мастера.

Жительница Арзамаса делает удивительных кукол из капроновых колготокФото: предоставлено пресс-службой АПЗ

Сначала Ирина делала совсем простых куколок. А потом познакомилась с другими рукодельницами и стала шить более сложные модели, на каркасе. Куклы получаются очень выразительными – и все благодаря пластике. Мастер не шьет куклу, а буквально лепит ее лицо и тело. И все, что для этого надо – нитки, иголка и умелые руки. Ну и немного свободного времени.

Почти «от кутюр»

Все наряды для своих кукол Ирина Лаптева придумывает и шьет сама. Чаще всего это платьица, штанишки или рубашки из различных материалов.

– Чтобы кукла смотрелась более нарядной, можно сделать ей сумочку, корзинку, шляпку, – говорит мастерица. – А некоторые изготавливают даже обувь.

Фантазия мастерицы поистине беспредельна, Ирина постоянно представляет новые необычные персонажи. Бывает, что процесс творчества захватывает с такой силой, что даже во сне придумывает образ будущей работы.

Жительница Арзамаса делает удивительных кукол из капроновых колготокФото: предоставлено пресс-службой АПЗ

Made in Арзамас

Авторские куклы особенные – их приятно держать в руках, ими любят играть дети, поэтому они пользуются спросом. Игрушки Ирины Лаптевой сейчас «живут» в Москве, Санкт-Петербурге, Сыктывкаре.

– Многих своих кукляшек просто раздариваю, – говорит Ирина. – Очень приятно видеть, как люди радуются, улыбаются, когда берут в руки мою работу.

Кстати, своим творчеством Ирина заразила и коллег по цеху – проводила в обеденный перерыв мастер-классы, раскрывала секреты мастерства. Поэтому ежегодно на заводской конкурс «Новогодний серпантин» их дружный участок экспонирования всегда представлял большое количество работ, в том числе и кукол, которые оказывались в числе победителей.