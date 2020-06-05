2020-06-05T15:44:00+03:00
Общество

Рециркуляторы АПЗ уже применяются в борьбе с коронавирусом

Сейчас предприятие выпускает по 1000 приборов в месяц
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Рециркуляторы АПЗ уже применяются в борьбе с коронавирусомРециркуляторы АПЗ уже применяются в борьбе с коронавирусомФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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Выпуск бактерицидных рециркуляторов стартовал на Арзамасском приборостроительном заводе имени Пландина. Эти устройства нужны для обеззараживания воздуха в административных, социальных и прочих учреждениях: они перекачивают через себя воздух и обеззараживают его ультрафиолетовым излучением. При этом, в отличие от кварцевых ламп, рециркуляторы могут работать и в присутствии людей и животных, и даже в квартирах!

На АПЗ сейчас изготавливают два вида рециркуляторов, отличающиеся по мощности. Заявки на поставку таких приборов предприятие получает теперь постоянно, сообщает пресс-служба завода.

- Конструкция изделия очень удачная – в ней сочетаются хорошая защита людей от УФ-излучения с высокой обеззараживающей способностью, - отмечает директор по производству Алексей Телегин.

По словам генерального директора АПЗ Андрея Капустина, пока план выпуска приборов составляет 1000 штук в месяц. Но производственные возможности позволяют производить и в два раза больше, тем более что спрос колоссальный.

- Поэтому после того, как закроем собственные потребности, будем наращивать выпуск, - заявил Андрей Капустин.

Напомним, ранее сообщалось, что для поставок в страны ближнего зарубежья бактерицидный рециркулятор РБ-1 производства Арзамасского приборостроительного завода уже получил Сертификат соответствия Евразийского экономического союза.

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