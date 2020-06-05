2020-06-05T15:24:47+03:00
Общество

Ветеранов АПЗ провожают на заслуженный отдых

Для многих из них завод стал единственным местом работы
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Ветеранов АПЗ провожают на заслуженный отдыхВетеранов АПЗ провожают на заслуженный отдыхФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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Для многих, кто сейчас уходит на заслуженный отдых, Арзамасский приборостроительный завод стал родным домом и важной частью жизни. Немало среди них тех, кто может похвалиться единственной записью в трудовой книжке – о приеме на АПЗ. Это поколение, за плечами которого колоссальный жизненный и профессиональный опыт, огромный стаж работы в большом коллективе приборостроителей.

Завод – это родное

Руководство службы главного технолога (СГТ) благодарит за долгие годы добросовестной работы ветеранов: начальника техбюро производства №1 Владимира Капитоновича Макарова, инженера-технолога 1 категории Анатолия Ивановича Голованова, ведущего инженера-конструктора Анатолия Николаевича Пыркова, инженера-технолога 2 категории Надежду Ильиничну Дубовову, ведущего инженера-технолога по лакокраскам, клеям и компаундам Гаухар Юсуповну Лукичеву, техника 1 категории Надежду Ивановну Михайлову, механика ЦЗЛ Алексея Юрьевича Чернышова, начальника КБ Сергея Евгеньевича Негина.

В каждом ответном слове ветеранов сквозит трогательная мысль о том, что завод для них – это родное, это семья, это жизнь. Дрожит от волнения голос, но снова и снова звучат пожелания процветания родному предприятию на долгие годы.

Урок на всю жизнь

Ведущий инженер-технолог по лакокраскам, клеям и компаундам Гаухар Юсуповна Лукичева поделилась памятным для неё эпизодом. Этот случай может послужить напутствием молодым специалистам.

На предприятии произошло ЧП: изделие сошло с испытаний на объекте. Многочисленные комиссии прибыли на завод. В первую очередь проверяли техпроцессы изготовления изделия. В одной из технологий увидели неточно сформулированную фразу: было непонятно, в каком конкретно цехе удалять клей между полюсами магнита. В итоге неудаленный клей попал между рабочими поверхностями изделия и вызвал затирание. Неизвестно, это ли стало причиной ЧП, но руководители службы получили понижение в должностях и были депремированы.

Для нее, начинающего специалиста, этот случай стал определяющим уроком: насколько важна каждая фраза в технологии, насколько все четко должно быть прописано. И в дальнейшей работе Гаухар Юсуповна всегда неотступно следовала этому требованию: строгое соответствие технологии и отраслевым стандартам. Ее подпись на документе стала своего рода меткой: «Проверено, соответствует».

Ветеранов АПЗ провожают на заслуженный отдых Фото: предоставлено пресс-службой АПЗ

Ветеранов АПЗ провожают на заслуженный отдыхФото: предоставлено пресс-службой АПЗ

Работалось легко!

Коллектив отдела сбыта под руководством Александра Жиганова всегда был одним из самых дружных и сплоченных на АПЗ.

В день проводов на заслуженный отдых ветераны попросили сделать фото на память. И пока фотограф выстраивал композицию, стали вспоминать...

На Арзамасском приборостроительном заводе имени Пландина большинство из них – не один десяток лет. Многие уже на пенсии, но продолжали трудиться.

– Спасибо, что завод дал нам возможность так долго поработать, – в один голос говорят ветераны и кивают на начальника. – С таким руководителем, как наш Александр Борисович, работать было одно удовольствие.

– Это мне в жизни очень повезло с коллективом, – в ответ говорит Александр Жиганов. – Все прекрасные работники и мои отличные помощники. Так получилось, что практически весь сегодняшний состав набирал я. И текучки у нас никогда не было.

Работа на складах сбыта неритмична: утром изделий может не быть, а вечером – аврал. Поэтому приходится задерживаться. Но недопонимания по этому поводу в коллективе никогда не возникало: надо остаться – останемся.

Сам Александр Жиганов на АПЗ отработал полвека (!), из них 27 лет – в отделе сбыта.

Да, коллективу есть за что благодарить Александра Борисовича. Он мудрый руководитель и просто обаятельный и общительный человек. Благодаря ему в отделе сложились добрые традиции. Например, уже больше десяти лет каждый год в мае они посещают Дивеево. И как только ситуация позволит, обязательно снова соберутся вместе – и ветераны, и нынешние работники – и поедут на дивеевские источники.

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