Экстренное предупреждение: На Нижний Новгород надвигаются грозы

В ближайшие несколько часов в Нижнем Новгороде и местами по Нижегородской области ожидаются грозы. Соответствующее экстренное предупреждение распространил ЦУКС ГУ МЧС по Нижегородской области.

- По данным Верхне-Волжского УГМС, в ближайшие 1-3 часа в регионе ожидаются грозы, - говорится в сообщении. – Такая же погода сохранится вечером 5 июня.

В связи с объявленным экстренным предупреждением, на территории Нижегородской области прогнозируется увеличение числа чрезвычайных ситуаций муниципального уровня, связанных с поражением объектов электроэнергетики, хранилищ ГСМ и других объектов, не оборудованных громоотводами. Также возможны нарушения в работе систем ЖКХ.

БДИ!

• Во время грозы стоит держаться подальше от электропроводки

• Рекомендуется отключить в доме все бытовые и электроприборы

• Если вы оказались на улице, не стоит прятаться под деревьями. Постарайтесь укрыться в жилом доме или магазине.

• Сотовый телефон на улице лучше отключить.

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