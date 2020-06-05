2020-06-05T13:05:19+03:00
Общество

Экстренное предупреждение: На Нижний Новгород надвигаются грозы

Такая погода сохранится до конца дня 5 июня
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Экстренное предупреждение: На Нижний Новгород надвигаются грозы.Экстренное предупреждение: На Нижний Новгород надвигаются грозы.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В ближайшие несколько часов в Нижнем Новгороде и местами по Нижегородской области ожидаются грозы. Соответствующее экстренное предупреждение распространил ЦУКС ГУ МЧС по Нижегородской области.

- По данным Верхне-Волжского УГМС, в ближайшие 1-3 часа в регионе ожидаются грозы, - говорится в сообщении. – Такая же погода сохранится вечером 5 июня.

В связи с объявленным экстренным предупреждением, на территории Нижегородской области прогнозируется увеличение числа чрезвычайных ситуаций муниципального уровня, связанных с поражением объектов электроэнергетики, хранилищ ГСМ и других объектов, не оборудованных громоотводами. Также возможны нарушения в работе систем ЖКХ.

БДИ!

• Во время грозы стоит держаться подальше от электропроводки

• Рекомендуется отключить в доме все бытовые и электроприборы

• Если вы оказались на улице, не стоит прятаться под деревьями. Постарайтесь укрыться в жилом доме или магазине.

• Сотовый телефон на улице лучше отключить.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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