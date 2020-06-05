Названы районы с наибольшим числом случаев присасывания клещей

С приходом тепла в Нижегородской области традиционно активизируются клещи, и нынешняя весна не стала исключением – с начала сезона в регионе было зафиксировано около трех тысяч присасываний. К счастью, ни одно из них не стало причиной заболевания людей.

- По данным на 4 июня, в Нижегородской области зафиксировано 2909 случаев обращений в больницы по поводу присасывания клещей, - рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. – Около 600 из них было зарегистрировано за последнюю неделю. В сравнении с данными за аналогичный период прошлого года, число обращений снижается. К счастью, ни одного случая инфекционных заболеваний, связанных с укусами клещей, в регионе не зарегистрировано.

В лабораториях Роспотребнадзора, с начала сезона было исследовано свыше 3,2 тысяч клещей. В десяти из них были обнаружены антигены клещевого энцефалита. 19 клещей были инфицированы боррелиями.

- Две трети случаев присасываний клещей происходили в лесах и деревнях, - предупредили специалисты Роспотребнадзора. – 24% случаев были зафиксированы на придомовых территориях. Еще 10% присасываний произошли на садово-огородных участках.

КОНКРЕТНО

Где выявлено наибольшее число случаев присасываний?

• Городецкий район – 201 случай

• Борский район – 170 случаев

• Семеновский район – 146 случаев

• Дзержинск – 134 случая

• Кстовский район – 110 случаев

• Ветлужский район – 109 случаев

• Павловский район – 105 случаев

Также случаи присасывания фиксируются на территории Нижнего Новгорода:

• Приокский район – 234 случая

• Автозаводский район – 192 случая

• Ленинский район – 112 случая

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